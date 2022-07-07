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Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона
Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона
Преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании будет его антипод, кто-то достаточно солидный и не замешанный во множестве скандалов, только РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:15
2022-07-07T15:16
в мире
майкл гоув
великобритания
борис джонсон
европа
сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании будет его антипод, кто-то достаточно солидный и не замешанный во множестве скандалов, только так можно будет вернуть доверие избирателей и иностранных партнеров к британскому правительству, считает директор по развитию РСМД, советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Его преемником будет какой-то его антипод. Кто-то достаточно солидный, не расхлябанный, не безалаберный, не замешанный во множестве скандалов. Только этим можно будет восстановить доверие британских граждан и международных партнеров Лондона к британскому правительству", - заявил Крамаренко РИА Новости.Он отметил, что в британской элите "есть люди солидные, серьезные, вызывающие уважение"."Проблема в том, что весь истеблишмент, элита (Великобритании) за последние десятилетия, можно сказать, разлагались – нравственно, интеллектуально, во всех отношениях. В этом плане Борис Джонсон был ярким примером такого разложения элит", - считает эксперт.В качестве примера возможного преемника Джонсона на посту премьера Крамаренко привел экс-министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который накануне призвал Джонсона уйти в отставку и был уволен сам."Традиционно ему оппонировал Майкл Гоув, который его (Джонсона) на каком-то этапе предавал, до того, как он стал премьером. Сейчас он его (Джонсон Гоува) демонстративно выгнал из правительства. Так что я допускаю, что Гоув может быть одним из центральных кандидатов на пост премьера", - прогнозирует Крамаренко.В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности. Кроме того, Джонсон сам отправил Гоува в отставку.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956125.html
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в мире, майкл гоув, великобритания, борис джонсон, европа, сша
15:15 07.07.2022 (обновлено: 15:16 07.07.2022)
 
Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона

Эксперт Крамаренко: преемником Джонсона будет его антипод, человек солидный

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании будет его антипод, кто-то достаточно солидный и не замешанный во множестве скандалов, только так можно будет вернуть доверие избирателей и иностранных партнеров к британскому правительству, считает директор по развитию РСМД, советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Слуцкий назвал уход Джонсона следствием провальной политики
"Его преемником будет какой-то его антипод. Кто-то достаточно солидный, не расхлябанный, не безалаберный, не замешанный во множестве скандалов. Только этим можно будет восстановить доверие британских граждан и международных партнеров Лондона к британскому правительству", - заявил Крамаренко РИА Новости.
Он отметил, что в британской элите "есть люди солидные, серьезные, вызывающие уважение".
"Проблема в том, что весь истеблишмент, элита (Великобритании) за последние десятилетия, можно сказать, разлагались – нравственно, интеллектуально, во всех отношениях. В этом плане Борис Джонсон был ярким примером такого разложения элит", - считает эксперт.
В качестве примера возможного преемника Джонсона на посту премьера Крамаренко привел экс-министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который накануне призвал Джонсона уйти в отставку и был уволен сам.
"Традиционно ему оппонировал Майкл Гоув, который его (Джонсона) на каком-то этапе предавал, до того, как он стал премьером. Сейчас он его (Джонсон Гоува) демонстративно выгнал из правительства. Так что я допускаю, что Гоув может быть одним из центральных кандидатов на пост премьера", - прогнозирует Крамаренко.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:48
Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным
В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности. Кроме того, Джонсон сам отправил Гоува в отставку.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
15:09
Биография Бориса Джонсона
 
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