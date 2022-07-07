https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html

Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона

Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона

Преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании будет его антипод, кто-то достаточно солидный и не замешанный во множестве скандалов, только РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:15

2022-07-07T15:15

2022-07-07T15:16

в мире

майкл гоув

великобритания

борис джонсон

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3c6a6e04b68e380954096710467ffeae.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании будет его антипод, кто-то достаточно солидный и не замешанный во множестве скандалов, только так можно будет вернуть доверие избирателей и иностранных партнеров к британскому правительству, считает директор по развитию РСМД, советник-посланник посольства России в Великобритании Александр Крамаренко.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Его преемником будет какой-то его антипод. Кто-то достаточно солидный, не расхлябанный, не безалаберный, не замешанный во множестве скандалов. Только этим можно будет восстановить доверие британских граждан и международных партнеров Лондона к британскому правительству", - заявил Крамаренко РИА Новости.Он отметил, что в британской элите "есть люди солидные, серьезные, вызывающие уважение"."Проблема в том, что весь истеблишмент, элита (Великобритании) за последние десятилетия, можно сказать, разлагались – нравственно, интеллектуально, во всех отношениях. В этом плане Борис Джонсон был ярким примером такого разложения элит", - считает эксперт.В качестве примера возможного преемника Джонсона на посту премьера Крамаренко привел экс-министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, который накануне призвал Джонсона уйти в отставку и был уволен сам."Традиционно ему оппонировал Майкл Гоув, который его (Джонсона) на каком-то этапе предавал, до того, как он стал премьером. Сейчас он его (Джонсон Гоува) демонстративно выгнал из правительства. Так что я допускаю, что Гоув может быть одним из центральных кандидатов на пост премьера", - прогнозирует Крамаренко.В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности. Кроме того, Джонсон сам отправил Гоува в отставку.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956125.html

https://ria.ru/20220707/deripaska-1800944181.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800895487.html

великобритания

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майкл гоув, великобритания, борис джонсон, европа, сша