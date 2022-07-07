https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800953881.html
В Госдуме отставку Джонсона назвали БорисExit
В Госдуме отставку Джонсона назвали БорисExit - РИА Новости, 07.07.2022
В Госдуме отставку Джонсона назвали БорисExit
Член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов, комментируя уход премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку, назвал это БорисExit и заявил,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:10
2022-07-07T15:10
2022-07-07T15:10
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов, комментируя уход премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку, назвал это БорисExit и заявил, что ожидает "развала системы европейских ценностей".Джонсон выступил в четверг с обращением к нации и объявил о грядущей отставке. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабинета министров."Настоящий БорисExit происходит в Британии на наших глазах. То, что политический лидер одной из лидирующих мировых держав подал в отставку, означает развал всей системы европейских ценностей", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что ждет отставки представителей других стран Запада.
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
В Госдуме отставку Джонсона назвали БорисExit
Депутат Каргинов: БорисExit означает развал всей системы европейских ценностей