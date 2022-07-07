https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941108.html

Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире

Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг выразил сожаление по поводу того, что оставит "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:39

2022-07-07T14:39

2022-07-07T15:13

в мире

великобритания

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг выразил сожаление по поводу того, что оставит "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего преемника."Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире", - заявил Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал Sky News.Обращаясь к своему будущему преемнику, британский премьер заверил, что окажет ему "всю поддержку, какую сможет".Джонсон также поблагодарил британскую общественность за оказанную ему "огромную привилегию".

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800946349.html

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна