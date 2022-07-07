https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941108.html
Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире
Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг выразил сожаление по поводу того, что оставит "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:39
2022-07-07T14:39
2022-07-07T15:13
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг выразил сожаление по поводу того, что оставит "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего преемника."Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире", - заявил Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал Sky News.Обращаясь к своему будущему преемнику, британский премьер заверил, что окажет ему "всю поддержку, какую сможет".Джонсон также поблагодарил британскую общественность за оказанную ему "огромную привилегию".
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800946349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
14:39 07.07.2022 (обновлено: 15:13 07.07.2022)
Джонсон назвал работу премьера лучшей в мире
Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставляет свою "лучшую работу в мире"