Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии."Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет назначить нового лидера и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что <…> процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас", — сказал он в обращении к стране.Премьер признался, что в последние дни пытался убедить коллег не менять правительство.Джонсон также выразил сожаление по поводу того, что оставляет "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего преемника. При этом он заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
"Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет назначить нового лидера и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что <…> процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас", — сказал он в обращении к стране.
Премьер признался, что в последние дни пытался убедить коллег не менять правительство.
"Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому", — сказал он.
Джонсон также выразил сожаление по поводу того, что оставляет "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего преемника. При этом он заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
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Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
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Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
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