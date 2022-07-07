https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901038.html

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:34

2022-07-07T14:34

2022-07-07T15:56

великобритания

борис джонсон

правительство великобритании

политика

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии."Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет назначить нового лидера и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что <…> процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас", — сказал он в обращении к стране.Премьер признался, что в последние дни пытался убедить коллег не менять правительство.Джонсон также выразил сожаление по поводу того, что оставляет "лучшую работу в мире", и заверил, что поддержит своего преемника. При этом он заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/dzhonson-1800942390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

великобритания, борис джонсон, правительство великобритании, политика, отставка премьер-министра великобритании