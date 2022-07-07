https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881589.html

Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом

Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о возможной отставке британского премьера Бориса Джонсона, напомнила, что именно он был главным русофобом и ястребом, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:43

2022-07-07T11:43

2022-07-07T12:18

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о возможной отставке британского премьера Бориса Джонсона, напомнила, что именно он был главным русофобом и ястребом, и заявила, что власти Британии в антироссийских стремлениях снизили уровень жизни своих граждан, в результате чего его деятельность на посту премьера не поддерживалась.Матвиенко отметила, что когда западные страны принимали незаконные санкции против России, они не советовались со своими гражданами, не учитывали их мнение."И в порыве как можно больше навредить России они нанесли огромный вред собственным гражданам. Имею ввиду и рост инфляции, рост цен на энергоносители, и масса новых ограничений, которые появились. Это, безусловно, сказывается на снижении уровня и качества жизни своих граждан", - сказала она.Матвиенко подчеркнула что и США, и европейские государства "из своих бюджетов тратят огромные, огромные средства" на то, чтобы направить на Украину вооружения."Вместо того, чтобы содействовать мирному урегулированию, чтобы содействовать дипломатическому решению, они решили военным путем помогать Украине. Мы видим, к чему это приводит. Сегодня абсолютно бесконтрольно огромное количество вооружений, в том числе и очень серьезных, наступательных - бесконтрольно, никто не знает, где они находятся, уже появились на теневом рынке продажи этих вооружений. А ведь это все средства налогоплательщиков", - сказала спикер Совфеда.Матвиенко привела статистику, согласно которой, по итогам последних данных, 70% жителей Великобритании не поддерживают политику Джонсона."Это дело собственно граждан Великобритании, как и парламента Великобритании, какое они решение примут. Но точно он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик. И на мой взгляд, он все-таки заслуживает адекватную оценку", - сказала она на итоговой пресс-конференции.По данным британских СМИ, Джонсон согласился уйти в отставку.За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881968.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800887311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, в мире, великобритания, борис джонсон