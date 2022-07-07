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Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным - РИА Новости, 07.07.2022
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Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным
Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным - РИА Новости, 07.07.2022
Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным
Бизнесмен Олег Дерипаска назвал грядущую отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "бесславным концом". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:48
2022-07-07T15:01
в мире
европа
сша
олег дерипаска
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска назвал грядущую отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "бесславным концом".Джонсон выступил в четверг с обращением к нации и объявил о грядущей отставке. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабинета министров.Как написал Дерипаска в своем Telegram-канале, "бесславный конец "бесславного тупого клоуна".Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Ранее СМИ сообщали, что он может остаться на посту до назначения нового лидера Консервативной партии в октябре, когда состоится партийный съезд.Однако ранее некоторые члены партии поставили под вопрос пребывание Джонсона на посту в ближайшие несколько месяцев. Один из них призвал к назначению временно исполняющего обязанности премьер-министра, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800942181.html
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в мире, европа, сша, олег дерипаска, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
14:48 07.07.2022 (обновлено: 15:01 07.07.2022)
 
Дерипаска назвал конец премьерства Джонсона бесславным

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал отставку Бориса Джонсона бесславным концом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска назвал грядущую отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "бесславным концом".
Джонсон выступил в четверг с обращением к нации и объявил о грядущей отставке. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабинета министров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надевает велосипедный шлем - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:43
Володин назвал ушедшего в отставку Бориса Джонсона клоуном
Как написал Дерипаска в своем Telegram-канале, "бесславный конец "бесславного тупого клоуна".
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
Ранее СМИ сообщали, что он может остаться на посту до назначения нового лидера Консервативной партии в октябре, когда состоится партийный съезд.
Однако ранее некоторые члены партии поставили под вопрос пребывание Джонсона на посту в ближайшие несколько месяцев. Один из них призвал к назначению временно исполняющего обязанности премьер-министра, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:46
Глава МИД Британии Трасс прокомментировала отставку Джонсона
 
В миреЕвропаСШАОлег ДерипаскаБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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