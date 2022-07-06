https://ria.ru/20220706/sud-1800692685.html

Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали

Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали - РИА Новости, 06.07.2022

Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали

Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:03

2022-07-06T15:03

2022-07-06T15:03

россия

санкт-петербург

ленинградская область

происшествия

угибдд

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали из-за "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы", - сказали в пресс-службе.В ближайшее время здание проверят экстренные службы, в том числе кинологи.В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220614/minirovanie-1795194177.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия, угибдд