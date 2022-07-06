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Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали - РИА Новости, 06.07.2022
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Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали - РИА Новости, 06.07.2022
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:03
2022-07-06T15:03
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
угибдд
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали из-за "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы", - сказали в пресс-службе.В ближайшее время здание проверят экстренные службы, в том числе кинологи.В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия, угибдд
15:03 06.07.2022
 
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали

Басманный суд, где должны были избрать меру пресечения троим генералам МВД, "заминировали"

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали из-за "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы", - сказали в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 13:42
Во все московские больницы поступили сообщения о минировании
В ближайшее время здание проверят экстренные службы, в том числе кинологи.
В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПроисшествияУГИБДД
 
 
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