https://ria.ru/20220706/sud-1800692685.html
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали - РИА Новости, 06.07.2022
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:03
2022-07-06T15:03
2022-07-06T15:03
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
угибдд
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали из-за "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы", - сказали в пресс-службе.В ближайшее время здание проверят экстренные службы, в том числе кинологи.В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220614/minirovanie-1795194177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия, угибдд
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
Басманный суд, где должны были избрать меру пресечения троим генералам МВД, "заминировали"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы, который в ближайшее время должен рассмотреть ходатайства об аресте обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, эвакуировали из-за "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы", - сказали в пресс-службе.
В ближайшее время здание проверят экстренные службы, в том числе кинологи.
В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
генерал-майор Алексей Семенов.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.