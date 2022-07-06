https://ria.ru/20220706/sud-1800673908.html
СК попросил арестовать генералов по делу о превышении полномочий
СК попросил арестовать генералов по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 06.07.2022
СК попросил арестовать генералов по делу о превышении полномочий
Следствие просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:09
2022-07-06T14:09
2022-07-06T14:19
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступили материалы по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьёвой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича", - сказали в суде.В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Фигурантами дела являются помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html
https://ria.ru/20220627/uvolnenie-1798292251.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд
14:09 06.07.2022 (обновлено: 14:19 06.07.2022)
СК попросил арестовать генералов по делу о превышении полномочий
СК попросил арестовать Умнова, Абакумова и Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями