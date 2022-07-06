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Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга

Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга - РИА Новости, 07.07.2022

Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга

Басманный суд Москвы арестовал трех генералов МВД, а также судебного пристава по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-06T23:01

2022-07-06T23:01

2022-07-07T04:40

происшествия

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санкт-петербург

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех генералов МВД, а также судебного пристава по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.Ранее стало известно о том, что суд отправил в СИЗО помощника главы МВД Сергея Умнова, бывшего замглавы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и судебного пристава Елену Копьеву.Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.Все заседания прошли в закрытом режиме, чтобы защитить свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.По данным МВД, СК возбудил уголовное дело еще в июне 2020 по статье 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями).Как уточнили следователи, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области злоупотребили полномочиями, приобретя на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество для личного использования.Сейчас фигурантами уголовного дела выступают помощник министра внутренних дел генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, санкт-петербург