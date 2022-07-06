23:01 06.07.2022 (обновлено: 04:40 07.07.2022)
Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
Генералов Умнова, Абакумова и Семенова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
© Sputnik
Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех генералов МВД, а также судебного пристава по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Ранее стало известно о том, что суд отправил в СИЗО помощника главы МВД Сергея Умнова, бывшего замглавы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и судебного пристава Елену Копьеву.
Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.
Все заседания прошли в закрытом режиме, чтобы защитить свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации следствия. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.
По данным МВД, СК возбудил уголовное дело еще в июне 2020 по статье 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями).
Как уточнили следователи, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области злоупотребили полномочиями, приобретя на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество для личного использования.
Сейчас фигурантами уголовного дела выступают помощник министра внутренних дел генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.