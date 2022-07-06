https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html

МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке

МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке - РИА Новости, 06.07.2022

МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке

МВД РФ опровергло информацию об изъятии пачек 100-долларовых купюр в рамках дела о злоупотреблениях в петербургском главке ведомства. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:44

2022-07-06T17:44

2022-07-06T17:44

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санкт-петербург

ленинградская область

угибдд

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию об изъятии пачек 100-долларовых купюр в рамках дела о злоупотреблениях в петербургском главке ведомства.Подчеркивается, что данное фото публикуется в сети уже более 5 лет и не имеет отношения к упомянутому уголовному делу.Помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов, руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и старший судебный пристав Елена Копьева обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд