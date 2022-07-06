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МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке - РИА Новости, 06.07.2022
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МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке
МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке - РИА Новости, 06.07.2022
МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке
МВД РФ опровергло информацию об изъятии пачек 100-долларовых купюр в рамках дела о злоупотреблениях в петербургском главке ведомства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:44
2022-07-06T17:44
россия
санкт-петербург
ленинградская область
угибдд
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию об изъятии пачек 100-долларовых купюр в рамках дела о злоупотреблениях в петербургском главке ведомства.Подчеркивается, что данное фото публикуется в сети уже более 5 лет и не имеет отношения к упомянутому уголовному делу.Помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов, руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и старший судебный пристав Елена Копьева обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
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россия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд
17:44 06.07.2022
 
МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке

МВД назвало фейком информацию об изъятии пачек с деньгами в петербургском главке

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию об изъятии пачек 100-долларовых купюр в рамках дела о злоупотреблениях в петербургском главке ведомства.
"Сегодня один из Telegram-каналов распространил фотографию большого количества 100-долларовых банкнот, сопроводив ее комментарием, что эти денежные средства изъяты у высокопоставленного сотрудника МВД России в ходе следственных действий по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Данная информация носит фейковый характер", - сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
Подчеркивается, что данное фото публикуется в сети уже более 5 лет и не имеет отношения к упомянутому уголовному делу.
Помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов, руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и старший судебный пристав Елена Копьева обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
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