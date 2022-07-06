10:13 06.07.2022 (обновлено: 13:49 06.07.2022)
В МВД подтвердили задержание помощника Колокольцева
МВД: задержаны помощник Колокольцева Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семенов
Сергей Умнов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Силовики задержали несколько генералов МВД, в том числе помощника министра Владимира Колокольцева, по подозрению в злоупотреблениях, сообщила пресс-служба ведомства.
Указано, что уголовное дело по статье о "Злоупотреблении служебными полномочиями" СК возбудил в июне 2020 года.
"Фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов", — отмечается в релизе.
Задержанных подозревают в покупке различного имущества для личного пользования за счет фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" в период с 2016 по 2020 год.
В рамках дела прошло несколько обысков, следственные мероприятия продолжаются.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что генерал-лейтенант Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.
По статье 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" может грозить до десяти лет заключения.