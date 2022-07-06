https://ria.ru/20220706/mvd-1800599783.html

В МВД подтвердили задержание помощника Колокольцева

В МВД подтвердили задержание помощника Колокольцева - РИА Новости, 06.07.2022

В МВД подтвердили задержание помощника Колокольцева

Силовики задержали несколько генералов МВД, в том числе помощника министра Владимира Колокольцева, по подозрению в злоупотреблениях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:13

2022-07-06T10:13

2022-07-06T13:49

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

санкт-петербург

ленинградская область

угибдд

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Силовики задержали несколько генералов МВД, в том числе помощника министра Владимира Колокольцева, по подозрению в злоупотреблениях, сообщила пресс-служба ведомства.Указано, что уголовное дело по статье о "Злоупотреблении служебными полномочиями" СК возбудил в июне 2020 года.Задержанных подозревают в покупке различного имущества для личного пользования за счет фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" в период с 2016 по 2020 год.В рамках дела прошло несколько обысков, следственные мероприятия продолжаются.Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что генерал-лейтенант Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.По статье 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" может грозить до десяти лет заключения.

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

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санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд