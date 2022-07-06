https://ria.ru/20220706/lnr-1800623581.html

В ЛНР назвали имя бойца, водрузившего Знамя Победы над Лисичанском

В ЛНР назвали имя бойца, водрузившего Знамя Победы над Лисичанском - РИА Новости, 06.07.2022

В ЛНР назвали имя бойца, водрузившего Знамя Победы над Лисичанском

Стало известно имя бойца, водрузившего Знамя Победы в ЛНР над Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем исторического освобождения... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:29

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

лисичанск

ситуация в днр и лнр

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ЛИСИЧАНСК, 6 июл - РИА Новости. Стало известно имя бойца, водрузившего Знамя Победы в ЛНР над Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем исторического освобождения территории Луганской Народной Республики.Как сообщили в штабе 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова Народной милиции ЛНР, Знамя Победы над администрацией Лисичанска водрузил сержант Константин Александрович Новосельский. Несмотря на то, что боец носит сержантское звание, он командует взводом - в условиях боевых действий ценится боевой опыт и нередка практика нарушения ранжирования должностей в соответствии с воинским званием.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр