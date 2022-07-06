В ЛНР назвали имя бойца, водрузившего Знамя Победы над Лисичанском

Бойцом, водрузившим Знамя Победы над Лисичанском, стал сержант НМ ЛНР Новосельский
О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.
О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.
В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.
Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.
Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.
Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.
"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.
Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.
О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.
В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.
Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.
"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.