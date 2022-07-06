https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html

Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено

Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено - РИА Новости, 06.07.2022

Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено

Туроператоры назвали пляжи египетского курорта Хургада, на которых власти все же разрешили купаться отдыхающим после нападения акулы на двух гостей, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:54

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали пляжи египетского курорта Хургада, на которых власти все же разрешили купаться отдыхающим после нападения акулы на двух гостей, сообщает пресс-служба Tez Tour.Запрет властей на купания в море действует в ряде регионов из-за опасности новой атаки, пояснили в компании. Но в лагуне могут плавать постояльцы отеля Albatros Citadel. "В остальных гостиницах района Сахл-Хашиш пляжи закрыты. В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети", — сообщил туроператор.Генконсульство РФ в Хургаде в воскресенье призвало россиян к бдительности после гибели в начале июля двух женщин из-за нападения акулы в море. Дипломаты просят туристов строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья.О двух жертвах нападения акулы в воскресенье сообщало и Министерство окружающей среды Египта. Специалисты собирают информацию, чтобы установить причины поведения хищника.

https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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