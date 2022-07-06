Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html
Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено
Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено - РИА Новости, 06.07.2022
Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено
Туроператоры назвали пляжи египетского курорта Хургада, на которых власти все же разрешили купаться отдыхающим после нападения акулы на двух гостей, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:00
2022-07-06T08:54
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
россия
египет
tez tour
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92778/90/927789028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04e3c8942c10e20a8e478a043df8a087.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали пляжи египетского курорта Хургада, на которых власти все же разрешили купаться отдыхающим после нападения акулы на двух гостей, сообщает пресс-служба Tez Tour.Запрет властей на купания в море действует в ряде регионов из-за опасности новой атаки, пояснили в компании. Но в лагуне могут плавать постояльцы отеля Albatros Citadel. "В остальных гостиницах района Сахл-Хашиш пляжи закрыты. В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети", — сообщил туроператор.Генконсульство РФ в Хургаде в воскресенье призвало россиян к бдительности после гибели в начале июля двух женщин из-за нападения акулы в море. Дипломаты просят туристов строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья.О двух жертвах нападения акулы в воскресенье сообщало и Министерство окружающей среды Египта. Специалисты собирают информацию, чтобы установить причины поведения хищника.
https://ria.ru/20220703/akula-1799972506.html
хургада
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92778/90/927789028_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e6e3bddf4ff42fd76470d6f6bcb562a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, хургада, россия, египет, tez tour, туристы
08:00 06.07.2022 (обновлено: 08:54 06.07.2022)
 
Туроператоры назвали пляжи Хургады, на которых туристам купаться разрешено

Tez Tour: власти разрешили туристам купаться в море в районе Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге

© РИА Новости / Мария Косарева Пляж в Хургаде, Египет
Пляж в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Косарева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали пляжи египетского курорта Хургада, на которых власти все же разрешили купаться отдыхающим после нападения акулы на двух гостей, сообщает пресс-служба Tez Tour.
Запрет властей на купания в море действует в ряде регионов из-за опасности новой атаки, пояснили в компании. Но в лагуне могут плавать постояльцы отеля Albatros Citadel. "В остальных гостиницах района Сахл-Хашиш пляжи закрыты. В районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье разрешен. В некоторых местах установлены сети", — сообщил туроператор.
Генконсульство РФ в Хургаде в воскресенье призвало россиян к бдительности после гибели в начале июля двух женщин из-за нападения акулы в море. Дипломаты просят туристов строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья.
О двух жертвах нападения акулы в воскресенье сообщало и Министерство окружающей среды Египта. Специалисты собирают информацию, чтобы установить причины поведения хищника.
Акула - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 22:35Туризм
При нападении акулы в Египте погибла гражданка Румынии
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХургадаРоссияЕгипетTez Tourтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала