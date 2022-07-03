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При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина - РИА Новости, 03.07.2022
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Туризм
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При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина
При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина - РИА Новости, 03.07.2022
При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина
Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:36
2022-07-03T16:24
туризм
новости - туризм
египет
хургада
австрия
красное море
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в мире
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КАИР, 3 июл — РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы.В пятницу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице."Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в релизе.В свою очередь, губернатор провинции Красное море приказал запретить любую деятельность в море в районе происшествия.В последние несколько лет в египетских СМИ не появлялась информация об активности белых акул.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
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новости - туризм, египет, хургада, австрия, красное море, шарм-эш-шейх, в мире
14:36 03.07.2022 (обновлено: 16:24 03.07.2022)
 
При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина

Еще одна женщина погибла от нападения акулы в египетской Хургаде

© Pixabay / Alina_ZКорабли в порту Хургады
Корабли в порту Хургады - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Pixabay / Alina_Z
Корабли в порту Хургады. Архивное фото
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КАИР, 3 июл — РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы.

"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента.

В пятницу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.
"Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в релизе.
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В свою очередь, губернатор провинции Красное море приказал запретить любую деятельность в море в районе происшествия.
В последние несколько лет в египетских СМИ не появлялась информация об активности белых акул.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
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