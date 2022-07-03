https://ria.ru/20220703/akula-1799913473.html

При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина

При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина - РИА Новости, 03.07.2022

При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина

Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:36

2022-07-03T14:36

2022-07-03T16:24

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КАИР, 3 июл — РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы.В пятницу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице."Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в релизе.В свою очередь, губернатор провинции Красное море приказал запретить любую деятельность в море в районе происшествия.В последние несколько лет в египетских СМИ не появлялась информация об активности белых акул.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.

https://ria.ru/20220602/egipet-1792565284.html

https://ria.ru/20220630/egipet-1799280082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, египет, хургада, австрия, красное море, шарм-эш-шейх, в мире