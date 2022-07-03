14:36 03.07.2022 (обновлено: 16:24 03.07.2022)
При нападении акулы в Хургаде погибла еще одна женщина
Еще одна женщина погибла от нападения акулы в египетской Хургаде
Корабли в порту Хургады. Архивное фото
КАИР, 3 июл — РИА Новости. Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы.
"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента.
В пятницу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.
"Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в релизе.
В свою очередь, губернатор провинции Красное море приказал запретить любую деятельность в море в районе происшествия.
В последние несколько лет в египетских СМИ не появлялась информация об активности белых акул.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.
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