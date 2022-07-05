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Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию - РИА Новости, 05.07.2022
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Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию
Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию - РИА Новости, 05.07.2022
Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию
Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8-11 классов на обучение языкам программирования, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:51
2022-07-05T21:51
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8-11 классов на обучение языкам программирования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидии на предоставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", - говорится в документе.Согласно постановлению, субсидия предоставляется школьникам 8-11 классов в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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общество
21:51 05.07.2022
 
Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию

Правительство утвердило выделение субсидий школьникам на обучение языкам программирования

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8-11 классов на обучение языкам программирования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидии на предоставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", - говорится в документе.
Согласно постановлению, субсидия предоставляется школьникам 8-11 классов в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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