https://ria.ru/20220705/subsidii-1800540976.html

Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию

Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию - РИА Новости, 05.07.2022

Правительство утвердило субсидии школьникам на обучение программированию

Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8-11 классов на обучение языкам программирования, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:51

2022-07-05T21:51

2022-07-05T21:51

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок выделения субсидий для школьников 8-11 классов на обучение языкам программирования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидии на предоставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", - говорится в документе.Согласно постановлению, субсидия предоставляется школьникам 8-11 классов в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

https://ria.ru/20220702/vyplaty-1799777716.html

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общество