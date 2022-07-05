Путин поприветствовал участников всероссийского форума "Территория смыслов"
Путин направил приветственное слово участникам молодежного форума "Территория смыслов"
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники форума "Территория смыслов"
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Участники форума "Территория смыслов". Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветственное слово участникам всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", передает корреспондент РИА Новости.
"Участникам всероссийского молодежного форума "Территория смыслов"! Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия образовательного форума "Территория смыслов", который объединил активную, энергичную, вовлеченную в дело молодёжь из всех регионов нашей большой страны. В нынешнем году вместо привычного формата участников форума ждут смены сообщества "Город", "Образование", "Бизнес", "Общество", "Управление", "Безопасность" и "Политика". Уверен, что каждый из вас выберет для себя тему по душе и призванию. На площадке форума начинающие ученые, преподаватели, представители органов власти, правоохранительных структур, некоммерческих организаций, студенты смогут продемонстрировать свой профессиональный, творческий потенциал, предложить свежие, неординарные идеи и обрести новые знания и навыки. Впереди у вас насыщенная программа, дискуссии и семинары, встречи с единомышленниками, потенциальными партнерами и работодателями. И, конечно, вы обязательно найдёте время для отдыха и дружеского неформального общения. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент России Владимир Владимирович Путин", - зачитал приветствие Путина первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.