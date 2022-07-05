https://ria.ru/20220705/otpusk-1800160027.html
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха - РИА Новости, 05.07.2022
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха
Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:35
2022-07-05T07:35
2022-07-05T07:35
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россия
алтайский край
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республика башкортостан
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.По данным портала, в первую десятку также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.Дешевле всего стоит отдых в Татарстане и Самарской области, до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки.По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
россия
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республика башкортостан
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ленинградская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, алтайский край, московская область (подмосковье), куда поехать в выходные, республика башкортостан, республика татарстан (татарстан), калининградская область, ленинградская область, челябинская область, самарская область, свердловская область, пермский край, куда поехать, куда можно лететь
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха
Алтай, Башкирия и Подмосковье летом лидируют у туристов, которые едут отдыхать не на море
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.
По данным портала, в первую десятку также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.
Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.
Дешевле всего стоит отдых в Татарстане и Самарской области, до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки.
По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.