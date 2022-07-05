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Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха - РИА Новости, 05.07.2022
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха
Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:35
2022-07-05T07:35
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туризм
новости - туризм
россия
алтайский край
московская область (подмосковье)
куда поехать в выходные
республика башкортостан
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.По данным портала, в первую десятку также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.Дешевле всего стоит отдых в Татарстане и Самарской области, до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки.По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
россия
алтайский край
московская область (подмосковье)
республика башкортостан
республика татарстан (татарстан)
калининградская область
ленинградская область
челябинская область
самарская область
свердловская область
пермский край
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туризм, новости - туризм, россия, алтайский край, московская область (подмосковье), куда поехать в выходные, республика башкортостан, республика татарстан (татарстан), калининградская область, ленинградская область, челябинская область, самарская область, свердловская область, пермский край, куда поехать, куда можно лететь
07:35 05.07.2022
 
Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха

Алтай, Башкирия и Подмосковье летом лидируют у туристов, которые едут отдыхать не на море

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСанаторий "Центросоюз" в городе Белокуриха в Алтайском крае
Санаторий Центросоюз в городе Белокуриха в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.
Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.
По данным портала, в первую десятку также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.
Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.
Дешевле всего стоит отдых в Татарстане и Самарской области, до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки.
По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.
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