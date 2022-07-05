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Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха

Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха - РИА Новости, 05.07.2022

Определены самые популярные не южные регионы России для санаторного отдыха

Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:35

2022-07-05T07:35

2022-07-05T07:35

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Портал бронирования санаториев представил рейтинг популярных регионов у любителей оздоровительного отдыха летом этого года, сообщает ТурСтат со ссылкой на Санатории-России.рф.Алтайский край занимает первое место в России по продажам путевок в неюжные санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.По данным портала, в первую десятку также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Татарстан, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.Дешевле всего стоит отдых в Татарстане и Самарской области, до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки.По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.

https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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