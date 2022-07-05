В России отменили отборочный тур на Детское Евровидение
Академия Игоря Крутого отменила отборочный тур на Детское Евровидение
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прием заявок на национальный отбор детского конкурса песни Евровидение отменен. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая была организатором отбора.
"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур 20-го международного детского конкурса песни Евровидение, – говорится в сообщении.
Поясняется, что "решение принято в связи с выходом Первого канала, ВГТРК и Радио дома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни Евровидение–2022.
В этом году Детское Евровидение пройдет в Армении после победы представлявшей республику певицы Малены с песней Qami, qami ("Ветер, ветер") на конкурсе, прошедшем в 2021 году в Париже. Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.
В мае прошел финал основного конкурса Евровидение. Победу одержала Украина. По правилам состязания, страна должна была принять форум в 2023 году, однако ЕВС лишил Украину этого права. Теперь организаторы решают, в каком государстве пройдет Евровидение. По предварительным данным, это будет Великобритания.