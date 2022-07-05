https://ria.ru/20220705/evrovidenie-1800395797.html

В России отменили отборочный тур на Детское Евровидение

В России отменили отборочный тур на Детское Евровидение - РИА Новости, 05.07.2022

В России отменили отборочный тур на Детское Евровидение

Прием заявок на национальный отбор детского конкурса песни Евровидение отменен. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая была РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:29

2022-07-05T14:29

2022-07-05T14:29

шоубиз

игорь крутой

европейский вещательный союз

россия

армения

евровидение

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764384954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_391a209401b529481565e21fb3576a49.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прием заявок на национальный отбор детского конкурса песни Евровидение отменен. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая была организатором отбора.Поясняется, что "решение принято в связи с выходом Первого канала, ВГТРК и Радио дома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни Евровидение–2022.В этом году Детское Евровидение пройдет в Армении после победы представлявшей республику певицы Малены с песней Qami, qami ("Ветер, ветер") на конкурсе, прошедшем в 2021 году в Париже. Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.В мае прошел финал основного конкурса Евровидение. Победу одержала Украина. По правилам состязания, страна должна была принять форум в 2023 году, однако ЕВС лишил Украину этого права. Теперь организаторы решают, в каком государстве пройдет Евровидение. По предварительным данным, это будет Великобритания.

https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь крутой, европейский вещательный союз , россия, армения, евровидение, новости культуры