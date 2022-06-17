https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796251414.html

Британия выразила готовность провести Евровидение в 2023 году

Британия выразила готовность провести Евровидение в 2023 году - РИА Новости, 17.06.2022

Британия выразила готовность провести Евровидение в 2023 году

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна будет приветствовать возможное проведение "Евровидения" в случае принятия... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:42

2022-06-17T17:42

2022-06-17T17:48

украина

европейский вещательный союз

евровидение

великобритания

в мире

шоубиз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна будет приветствовать возможное проведение "Евровидения" в случае принятия такого решения, а также обещает максимально отразить при этом культуру Украины, сообщает телеканал Sky News.Организаторы в пятницу сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс "Евровидение". Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании."Если Европейский вещательный союз решает, что конкурс не может пройти на Украине, мы, конечно, будем приветствовать возможность тесно поработать с Украиной и Би-би-си по принятию конкурса здесь в Великобритании… но мы были бы привержены всецелому отображению богатой культуры Украины, ее наследия, креативности, а также усилению продолжающегося партнерства между нашими двумя странами", - заявил представитель британского премьера.Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру, он занял второе место.Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что Киев начал подготовку к финалу конкурса 2023 года, проведение которого, по правилам, предполагалось на Украине.

https://ria.ru/20220613/evrovidenie-1795057805.html

https://ria.ru/20220529/kubok-1791626823.html

украина

великобритания

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Владимир Лаврентьев

украина, европейский вещательный союз , евровидение, великобритания, в мире