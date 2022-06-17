17:42 17.06.2022 (обновлено: 17:48 17.06.2022)
Британия выразила готовность провести Евровидение в 2023 году
Британия выразила готовность провести Евровидение, пообещав отразить культуру Украины
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна будет приветствовать возможное проведение "Евровидения" в случае принятия такого решения, а также обещает максимально отразить при этом культуру Украины, сообщает телеканал Sky News.
Организаторы в пятницу сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс "Евровидение". Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.
"Если Европейский вещательный союз решает, что конкурс не может пройти на Украине, мы, конечно, будем приветствовать возможность тесно поработать с Украиной и Би-би-си по принятию конкурса здесь в Великобритании… но мы были бы привержены всецелому отображению богатой культуры Украины, ее наследия, креативности, а также усилению продолжающегося партнерства между нашими двумя странами", - заявил представитель британского премьера.
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру, он занял второе место.
Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что Киев начал подготовку к финалу конкурса 2023 года, проведение которого, по правилам, предполагалось на Украине.