https://ria.ru/20220704/vsu-1800092533.html

Потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Потери ВСУ за две недели составили 5469 человек - РИА Новости, 04.07.2022

Потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Украинская армия за две недели, при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками, потеряла почти пять с половиной тысяч человек, сообщил министр РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:35

2022-07-04T13:35

2022-07-04T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800111130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1581d22be582520a94bd59f07834553.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия за две недели, при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками, потеряла почти пять с половиной тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину."Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251", — уточнил глава Минобороны.Кроме того, российские военные и подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе операции уничтожили за это время 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин — реактивных систем залпового огня.Шойгу констатировал, что военные завершили операцию в ЛНР освобождением одного из крупнейших городов республики Лисичанска. Он добавил, что в течение двух недель удалось окружить и ликвидировать группировки в районах Лисичанска и Северодонецка, освободить 25 населенных пунктов, в том числе Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровку. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории, заключил министр обороны.Уходя из Лисичанска, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что союзные силы, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800092857.html

https://ria.ru/20220704/podrazdeleniya-1800094199.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу доложил Путину о потерях ВСУ в ЛНР Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин - реактивных систем залпового огня", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 2022-07-04T13:35 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сергей шойгу