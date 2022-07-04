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Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html
Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР
Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР
Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:52
2022-07-04T14:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны.Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении всей территории ЛНР.Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.Как заявили в Народной милиции ЛНР, ее бойцы и в дальнейшем будут продолжать наступление до полного освобождения "от украинского нацизма".Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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украина
луганская народная республика
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Конашенков о потере управления украинским командованием над отступающими войсками
Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
11:52 04.07.2022 (обновлено: 14:55 04.07.2022)
 
Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

Минобороны: ВСУ утратили управление подразделениями трех бригад, отступающих из ЛНР

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны", — пояснили в ведомстве.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении всей территории ЛНР.
Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.
Как заявили в Народной милиции ЛНР, ее бойцы и в дальнейшем будут продолжать наступление до полного освобождения "от украинского нацизма".
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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