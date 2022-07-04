https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html

Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:52

2022-07-04T11:52

2022-07-04T14:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны.Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении всей территории ЛНР.Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.Как заявили в Народной милиции ЛНР, ее бойцы и в дальнейшем будут продолжать наступление до полного освобождения "от украинского нацизма".Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Конашенков о потере управления украинским командованием над отступающими войсками Командование Вооруженных сил Украины потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны. 2022-07-04T11:52 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика