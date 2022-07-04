https://ria.ru/20220704/lnr-1800014464.html
Народная милиция ЛНР продолжит наступление после освобождения республики
Народная милиция ЛНР продолжит наступление после освобождения республики - РИА Новости, 04.07.2022
Народная милиция ЛНР продолжит наступление после освобождения республики
Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление на украинские войска и после освобождения территории республики. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:08
2022-07-04T10:08
2022-07-04T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление на украинские войска и после освобождения территории республики.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из Лисичанска только спустя сутки – в воскресенье вечером. Позже это признал и Владимир Зеленский."Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма", - говорится в заявлении представителя ведомства, капитана Ивана Филипоненко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:08 04.07.2022 (обновлено: 10:18 04.07.2022)
Народная милиция ЛНР продолжит наступление после освобождения республики
Представитель ЛНР Филипоненко пообещал продолжение наступления на позиции украинских войск