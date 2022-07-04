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Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР
Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:34
2022-07-04T11:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волгоград
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области."Пять представителей Волгоградского регионального отделения российских студенческих отрядов отправятся на территорию Донецкой Народной Республики — вместе с 30 активистами из других регионов они будут помогать в восстановлении мемориального комплекса в селе Дмитривка Шахтёрского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что сначала студенты пройдут обучение в университете в Ростове-на-Дону, а затем поедут в Дмитривку, которая находится в 2 километрах от российской границы. По данным администрации, им предстоит восстановить мемориальный комплекс Саур-Могила.Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, который сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.Саур-Могила - знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волгоград, общество, великая отечественная война (1941-1945)
11:34 04.07.2022 (обновлено: 11:44 04.07.2022)
 
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР

Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в Шахтерском районе в ДНР

© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Пять представителей Волгоградского регионального отделения российских студенческих отрядов отправятся на территорию Донецкой Народной Республики — вместе с 30 активистами из других регионов они будут помогать в восстановлении мемориального комплекса в селе Дмитривка Шахтёрского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала студенты пройдут обучение в университете в Ростове-на-Дону, а затем поедут в Дмитривку, которая находится в 2 километрах от российской границы. По данным администрации, им предстоит восстановить мемориальный комплекс Саур-Могила.
Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, который сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.
Саур-Могила - знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолгоградОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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