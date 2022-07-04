https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html

Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР

Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР

Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:34

2022-07-04T11:34

2022-07-04T11:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волгоград

общество

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781906441_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_63aafac78688d11c4cfc0baa656a9dbd.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области."Пять представителей Волгоградского регионального отделения российских студенческих отрядов отправятся на территорию Донецкой Народной Республики — вместе с 30 активистами из других регионов они будут помогать в восстановлении мемориального комплекса в селе Дмитривка Шахтёрского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что сначала студенты пройдут обучение в университете в Ростове-на-Дону, а затем поедут в Дмитривку, которая находится в 2 километрах от российской границы. По данным администрации, им предстоит восстановить мемориальный комплекс Саур-Могила.Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, который сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.Саур-Могила - знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

донецкая народная республика

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, волгоград, общество, великая отечественная война (1941-1945)