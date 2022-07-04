11:34 04.07.2022 (обновлено: 11:44 04.07.2022)
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в ДНР
Студенты из Волгограда помогут восстановить мемориал Саур-Могила в Шахтерском районе в ДНР
Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Студенты из Волгограда отправились в Донецкую Народную Республику помогать в восстановлении мемориального комплекса в Шахтерском районе, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Пять представителей Волгоградского регионального отделения российских студенческих отрядов отправятся на территорию Донецкой Народной Республики — вместе с 30 активистами из других регионов они будут помогать в восстановлении мемориального комплекса в селе Дмитривка Шахтёрского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала студенты пройдут обучение в университете в Ростове-на-Дону, а затем поедут в Дмитривку, которая находится в 2 километрах от российской границы. По данным администрации, им предстоит восстановить мемориальный комплекс Саур-Могила.
Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, который сильно пострадал в результате обстрелов со стороны украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.
Саур-Могила - знаковое место в ДНР. Памятник расположен близ республиканского центра, на высоте, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году на этом месте появился мемориальный комплекс.