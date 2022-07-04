https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800105463.html

Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией украинских войск

Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией украинских войск - РИА Новости, 04.07.2022

Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией украинских войск

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией украинских военных. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:13

2022-07-04T14:13

2022-07-04T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

северодонецк

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

алексей арестович

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией украинских военных."Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — написал Арестович в Telegram-канале. По его словам, "все задачи операции выполнены". Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск."Одно из главных достижений этой операции — это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (Донецкого аэропорта. — Прим. ред.), 32-го блокпоста. А слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво", — отметил Арестович.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском, последним городом в республике, в котором были украинские войска, а такжеи над рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

северодонецк

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, алексей арестович , ситуация в днр и лнр