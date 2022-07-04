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ВСУ при отступлении из Лисичанска бросили 39 единиц техники

ВСУ при отступлении из Лисичанска бросили 39 единиц техники - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ при отступлении из Лисичанска бросили 39 единиц техники

Украинские войска оставили в Лисичанске при отступлении 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов, заявил в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:35

2022-07-04T13:35

2022-07-04T13:49

специальная военная операция на украине

лисичанск

владимир путин

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска оставили в Лисичанске при отступлении 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных аппарата", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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украина

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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