https://ria.ru/20220704/kopter-1800108483.html

Мишустину показали российский коптер, который год назад пообещал Мантуров

Мишустину показали российский коптер, который год назад пообещал Мантуров - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустину показали российский коптер, который год назад пообещал Мантуров

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге показали коптер российского производства, который глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:21

2022-07-04T14:21

2022-07-04T14:34

экономика

технологии

алихан смаилов

россия

казахстан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800109370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b08366cafe01c70ffa7b99dc3529c2c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге показали коптер российского производства, который глава Минпромторга Денис Мантуров обещал представить главе кабмина годом ранее.В одном из павильонов выставки российский премьер и его коллега из Казахстана Алихан Смаилов осмотрели стенды Минпромторга и Российского экспортного центра, где Мишустину представили последние разработки российских компаний в разных сферах. Осматривая аппарат, премьер сказал, что "раньше, десятилетия назад, держали целый флот специальных самолетов, которые делали аэрофотосъемку". "Потом, с появлением спутников, все стало точнее. И сейчас такие приборы с точки зрения эффективности на производительность просто замечательные", - добавил Мишустин.Он спросил, много ли заказов на эту технику от кадастровых инженеров. Получив ответ, что заказов не очень много, Мишустин предположил, что они об этом просто не знают. Мишустин добавил, что МЭР РФ и Росреестр займутся этим вопросом.Показанный премьеру квадрокоптер Gemini производства группы компаний "Геоскан" с фотоаппаратом и мультиспектральной камерой и встроенным геодезическим приемником позволяет в автоматическом режиме выполнять аэрофотосъемку без геодезической подготовки местности. Аппарат массой всего 1,9 кг может находиться в полете до 40 минут, его максимальная скорость - 15 м/с. Коптер способен работать при температурах от -15 до +40 градусов по Цельсию. Не имеет аналогов в России, поставляется на экспорт в страны СНГ. Разработка и производство продукции на 100% локализованы в РФ.Еще один квадрокоптер этой компании - "Геоскан 401" - универсальная платформа, имеющая функции лидара, фотоаппарата, а также оптического квантового магнитометра или гамма-спектрометра для беспилотной геологоразведки. Также не имеет аналогов в России, поставляется на экспорт. Локализация - 100%.В прошлом году Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей, которые будут создавать полностью российские квадрокоптеры. Он выразил надежду, что такую технику возможно будет увидеть уже на следующей международной промышленной выставке "Иннопром" в 2022 году.Во время осмотра экспозиции 2021 года главе кабмина РФ представили квадрокоптеры иностранного производства с российскими компонентами, которые применяются МЧС. Мишустин уточнил, какие именно детали являются российскими, и поинтересовался, когда такая техника целиком будет выпускаться в РФ. Услышав, что работа в этом направлении ведется, премьер поручил поддержать таких производителей.Глава Минпромторга, который сопровождал Мишустина во время осмотра выставки, в ответ заверил: "Отвечаем - сделаем". "Представители средств массовой информации услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - с улыбкой добавил премьер.Другие разработкиНа стенде "Ростеха" главам правительств показали станок Протон Т630 АО "Механика", который используется для высокопроизводительной токарной и фрезерной обработки всех типов сталей и сплавов. Он практически полностью собран из комплектующих отечественного производства, включая критические компоненты: ЧПУ российского производителя "ИНЭЛСИ" (аналог Siemens, производится в Иваново), отечественное корпусное литье и ряд других элементов.Также на стенде представлен автомобиль скорой медицинской помощи на базе LADA NIVA LEGEND 4Х4 "PRIMA" АО "Швабе". Он оснащен отечественным медицинским оборудованием и предназначается для транспортировки пациентов в условиях сельской местности. Медицинский салон класса "А" полностью изолирован от водителя, таким образом автомобиль пригоден для перевозки инфекционных больных, автомобиль соответствует классу А2 для перевозки двух пациентов. Цена автомобиля до 30 % ниже аналогичных предложений, что достигается за счет локализации 95 % компонентов на собственных производственных площадях. Доля надстройки и комплектации медицинским оборудованием, производимых на предприятиях ГК "Ростех" до 80%.На стенде ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) и АО "Группа Синара" выставлена модель электровоза "Малахит". Впервые для локомотива был разработан российский асинхронный тяговый привод с возможностью поосного регулирования силы тяги, который на 100 % состоит из российских компонентов. Его грузоподъемность на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Он может водить поезда массой 7100 тонн и длиной свыше 1 км в условиях горного рельефа и неблагоприятного климата.Также Мишустин и Смаилов осмотрели первый опытный образец низкопольного городского электробуса "Синара" с электрическим двигателем. У него большая, по сравнению с аналогами, площадь остекления салона, больший воздушный объём салона и 2-х уровневое освещение. Максимальная скорость 50 км/ч (средняя скорость аналогичного транспорта 40 км/ч). Количество посадочных мест увеличено с 24 до 37.На стенде "Росатома" премьеры ознакомились с системой управления жизненным циклом изделий "САРУС.PLM". Это импортонезависимая защищенная система управления жизненным циклом изделий от проектирования до эксплуатации для промышленных предприятий. Она ориентирована на машиностроительный сегмент. В этом году будет осуществлено 10 пилотных внедрений системы в ОПК. Старт продаж намечен в 2023 году.На стенде "Алмаз-Антей" представлен пожарный аэродромный автомобиль АА 12,5-70/100. Это единственный российский пожарно-спасательный автомобиль, созданный в рамках программы импортозамещения и способный заменить иностранные аналоги, которые сейчас используют российские аэропорты. Широкопрофильные шины позволяют двигаться как по территории аэродрома, так и по неподготовленной местности. Скорость – до 115 км/ч за счет расположения всех агрегатов, систем и оборудования автомобиля с учётом минимальной высоты центра тяжести машины. Время разгона до 80 км/ч – не более 27 секунд.

https://realty.ria.ru/20220704/urfu-1800084745.html

https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html

https://ria.ru/20220704/mishustin-1800058943.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, алихан смаилов, россия, казахстан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), мэр, иннопром, михаил мишустин