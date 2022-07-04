https://ria.ru/20220704/geroi-1800189851.html

Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022

Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:59

2022-07-04T18:59

2022-07-04T23:49

владимир путин

специальная военная операция на украине

лисичанск

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

армия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.Они награждены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армией Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.Ведомство заявило, что российские войска под управлением Лапина и Абачева замкнули кольцо вокруг Лисичанска.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, лисичанск, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, армия