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Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/geroi-1800189851.html
Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву - РИА Новости, 04.07.2022
Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:59
2022-07-04T23:49
владимир путин
специальная военная операция на украине
лисичанск
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
армия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.Они награждены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армией Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.Ведомство заявило, что российские войска под управлением Лапина и Абачева замкнули кольцо вокруг Лисичанска.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, лисичанск, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, армия
18:59 04.07.2022 (обновлено: 23:49 04.07.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.
Они награждены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армией Южного военного округа выступил министр обороны Сергей Шойгу.
Ведомство заявило, что российские войска под управлением Лапина и Абачева замкнули кольцо вокруг Лисичанска.
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЛисичанскСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияАрмия
 
 
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