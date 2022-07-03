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Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов - РИА Новости, 03.07.2022
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Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов
Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов - РИА Новости, 03.07.2022
Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов
Рецепт появившегося в XVII веке прохладительного напитка был предельно прост — 20 процентов лимонного сока и 80 — воды. В России моду на него ввел Петр I... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:00
2022-07-03T08:10
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Рецепт появившегося в XVII веке прохладительного напитка был предельно прост — 20 процентов лимонного сока и 80 — воды. В России моду на него ввел Петр I. Сейчас в лимонады добавляют ягоды, фрукты, травы и сиропы. Секретами их приготовления поделились бармены столичных ресторанов.Nectarine Tarragon от бармена ресторана Red Wall Станислава БухтияроваВозьмите сезонные фрукты, например нектарины. Чтобы убрать лишнюю взвесь, приготовьте кордиал (процеженный сироп из протертых плодов). Свежесть напитку придаст содовая из эстрагона. Лимонад получится нежно-розового цвета.Ингредиенты:Нектарины — 500 граммовСахарный сироп — 150 миллилитровЛимонный фреш — 150 миллилитровВода — 200 миллилитровАгар-агар — три граммаСодовая — 500 миллилитровЭстрагон (тархун) — десять граммовСпособ приготовления:Пробить в блендере нектарины, лимонный фреш, сахарный сироп и 100 миллилитров воды.В другой посуде в 100 миллилитрах воды растворить агар и довести до кипения. Смешать заготовки, перелить будущий кордиал на фильтр из вафельного полотна и ждать, когда он процедится.В содовую добавить эстрагон, оставить в холодильнике на 12 часов, затем процедить и газировать.В бокал со льдом налейте 80 миллилитров кордиала, 100 — содовой и положите слайс лайма."Личи-гранат" от бар-менеджера ресторана Buro.TSUM Елизаветы ЧупровойЭтот напиток готовят на базе пюре из ягод личи (их еще называют китайской сливой) и сиропа из фреша граната. Такое сочетание дает сбалансированный, нежный, тропический вкус.Ингредиенты:Пюре личи — 25 миллилитровГранатовый сироп — 25 миллилитровЛимонный фреш — 15 миллилитровГазированная вода — 185 миллилитровКонсервированная ягода личи — по вкусуПудра из сублимированной малины для украшенияГранатовый фреш — 50 миллилитровСахар — 50 граммовСпособ приготовления:Гранатовый фреш смешать с сахаром один к одному, процедить через марлю или мелкое сито. В четверть этого сиропа добавить пюре личи и лимонный фреш, полученную массу взбить в шейкере. Затем — газированная вода. Налить напиток в охлажденный бокал. Украсить можно консервированной ягодой личи и пудрой из сублимированной малины.Домашний лимонад из тархуна от шеф-бармена ресторана "Ноев ковчег" Василия ЖегловаИнгредиенты:Сироп из тархуна — 70 миллилитровЭстрагон — 250 граммовСахар — один килограммВода — один литрАскорбиновая кислота — семь граммовСок лайма — 15 граммовОгурец длинноплодный — 30 граммовСодовая — 180 миллилитровПриготовление:Варим сироп из эстрагона, остужаем, пробиваем в блендере и даем настояться 20 минут. Добавляем аскорбиновую кислоту, чтобы сохранить цвет, процеживаем через мембрану и смешиваем с соком лайма и содовой. В напиток кладем тонкие слайсы огурца и листья тархуна.Limbo от шеф-бармена ресторана Folk Руслана МингазоваИнгредиенты:Айвовый сок — 500 миллилитровШалфей свежий — 30 граммовСахар — 250 граммовКислота яблочная — три граммаКислота аскорбиновая — один граммКислота лимонная — три граммаСоль — 0,5 граммаСодовая — 100 миллилитровЛист шалфеяПриготовление:Сперва готовим кордиал: мелконарезанный шалфей смешиваем с соком айвы, сахаром, солью, кислотами и доводим до кипения. Варим десять минут на медленном огне, затем закрываем крышкой, настаиваем час и пропускаем через кофе-фильтр.Смешиваем в стакане со льдом 70 миллилитров кордиала и 100 — сильно газированной содовой (можно использовать слегка соленую армянскую или грузинскую минеральную воду). Украшение — листик шалфея."Розовый грейпфрут" от шеф-бармена ресторана "Erwin РекаМореОкеан" Сергея СуслинаИнгредиенты:Фруктовая основа "Грейпфрут-бузина" — 25 миллилитровКордиал "Роза-грейпфрут" — 25 миллилитровЛимонная кислота — пять миллилитровСодовая — 200 миллилитровГрейпфрут слайс — одна долькаЛепесток розы — одна штукаПриготовление:Бокал в 400 миллилитров на две трети наполнить кубиками льда, добавить все ингредиенты и перемешать. Содовую — до края, слайс грейпфрута — внутрь. И лепесток розы."Малина-маракуйя" от шеф-бармена ресторана "Зарядье" Анжелы РаффиИнгредиенты:Пюре маракуйи — по вкусуПюре малины — по вкусуСироп маракуйи — по вкусуЛимонный фреш — по вкусуСодовая — по вкусуЛед — по вкусуМаракуйя — одна штукаПриготовление:Тут все просто: смешайте ингредиенты в произвольной пропорции — по вкусу на глазок. Украшение — половинка маракуйи.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, еда - туризм, рецепты, простые рецепты, что приготовить
08:00 03.07.2022 (обновлено: 08:10 03.07.2022)
 

Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Лимонад со льдом
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Рецепт появившегося в XVII веке прохладительного напитка был предельно прост — 20 процентов лимонного сока и 80 — воды. В России моду на него ввел Петр I. Сейчас в лимонады добавляют ягоды, фрукты, травы и сиропы. Секретами их приготовления поделились бармены столичных ресторанов.

Nectarine Tarragon от бармена ресторана Red Wall Станислава Бухтиярова

© Фото : предоставлено рестораном Red WallЛимонад Nectarine Tarragon
Лимонад NECTARINE TARRAGON - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном Red Wall
Лимонад Nectarine Tarragon
Возьмите сезонные фрукты, например нектарины. Чтобы убрать лишнюю взвесь, приготовьте кордиал (процеженный сироп из протертых плодов). Свежесть напитку придаст содовая из эстрагона. Лимонад получится нежно-розового цвета.

Ингредиенты:

Нектарины — 500 граммов
Сахарный сироп — 150 миллилитров
Лимонный фреш — 150 миллилитров
Вода — 200 миллилитров
Агар-агар — три грамма
Содовая — 500 миллилитров
Эстрагон (тархун) — десять граммов

Способ приготовления:

Пробить в блендере нектарины, лимонный фреш, сахарный сироп и 100 миллилитров воды.
В другой посуде в 100 миллилитрах воды растворить агар и довести до кипения. Смешать заготовки, перелить будущий кордиал на фильтр из вафельного полотна и ждать, когда он процедится.
В содовую добавить эстрагон, оставить в холодильнике на 12 часов, затем процедить и газировать.
В бокал со льдом налейте 80 миллилитров кордиала, 100 — содовой и положите слайс лайма.

"Личи-гранат" от бар-менеджера ресторана Buro.TSUM Елизаветы Чупровой

© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUMЛимонад "Личи-гранат"
Лимонад Личи-Гранат
© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUM
Лимонад "Личи-гранат"
Этот напиток готовят на базе пюре из ягод личи (их еще называют китайской сливой) и сиропа из фреша граната. Такое сочетание дает сбалансированный, нежный, тропический вкус.

Ингредиенты:

Пюре личи — 25 миллилитров
Гранатовый сироп — 25 миллилитров
Лимонный фреш — 15 миллилитров
Газированная вода — 185 миллилитров
Консервированная ягода личи — по вкусу
Пудра из сублимированной малины для украшения
Гранатовый фреш — 50 миллилитров
Сахар — 50 граммов

Способ приготовления:

Гранатовый фреш смешать с сахаром один к одному, процедить через марлю или мелкое сито. В четверть этого сиропа добавить пюре личи и лимонный фреш, полученную массу взбить в шейкере. Затем — газированная вода. Налить напиток в охлажденный бокал.
Украсить можно консервированной ягодой личи и пудрой из сублимированной малины.

Домашний лимонад из тархуна от шеф-бармена ресторана "Ноев ковчег" Василия Жеглова

© Фото : предоставлено рестораном "Ноев ковчег"Лимонад из тархуна
Лимонад из тархуна - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Ноев ковчег"
Лимонад из тархуна

Ингредиенты:

Сироп из тархуна — 70 миллилитров
Эстрагон — 250 граммов
Сахар — один килограмм
Вода — один литр
Аскорбиновая кислота — семь граммов
Сок лайма — 15 граммов
Огурец длинноплодный — 30 граммов
Содовая — 180 миллилитров

Приготовление:

Варим сироп из эстрагона, остужаем, пробиваем в блендере и даем настояться 20 минут. Добавляем аскорбиновую кислоту, чтобы сохранить цвет, процеживаем через мембрану и смешиваем с соком лайма и содовой. В напиток кладем тонкие слайсы огурца и листья тархуна.

Limbo от шеф-бармена ресторана Folk Руслана Мингазова

© Фото : предоставлено рестораном FolkЛимонад Limbo с айвовым соком и шалфеем
Лимонад айва-шалфей Limbo - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном Folk
Лимонад Limbo с айвовым соком и шалфеем

Ингредиенты:

Айвовый сок — 500 миллилитров
Шалфей свежий — 30 граммов
Сахар — 250 граммов
Кислота яблочная — три грамма
Кислота аскорбиновая — один грамм
Кислота лимонная — три грамма
Соль — 0,5 грамма
Содовая — 100 миллилитров
Лист шалфея

Приготовление:

Сперва готовим кордиал: мелконарезанный шалфей смешиваем с соком айвы, сахаром, солью, кислотами и доводим до кипения. Варим десять минут на медленном огне, затем закрываем крышкой, настаиваем час и пропускаем через кофе-фильтр.
Смешиваем в стакане со льдом 70 миллилитров кордиала и 100 — сильно газированной содовой (можно использовать слегка соленую армянскую или грузинскую минеральную воду). Украшение — листик шалфея.

"Розовый грейпфрут" от шеф-бармена ресторана "Erwin РекаМореОкеан" Сергея Суслина

© Фото предоставлено рестораном Erwin.РекаМореОкеанЛимонад "Розовый грейпфрут"
Лимонад Розовый Грейпфрут
© Фото предоставлено рестораном Erwin.РекаМореОкеан
Лимонад "Розовый грейпфрут"

Ингредиенты:

Фруктовая основа "Грейпфрут-бузина" — 25 миллилитров
Кордиал "Роза-грейпфрут" — 25 миллилитров
Лимонная кислота — пять миллилитров
Содовая — 200 миллилитров
Грейпфрут слайс — одна долька
Лепесток розы — одна штука

Приготовление:

Бокал в 400 миллилитров на две трети наполнить кубиками льда, добавить все ингредиенты и перемешать. Содовую — до края, слайс грейпфрута — внутрь. И лепесток розы.

"Малина-маракуйя" от шеф-бармена ресторана "Зарядье" Анжелы Раффи

© Фото предоставлено рестораном "Зарядье"Лимонад "Малина-маракуйя"
Лимонад Малина-Маракуйя
© Фото предоставлено рестораном "Зарядье"
Лимонад "Малина-маракуйя"

Ингредиенты:

Пюре маракуйи — по вкусу
Пюре малины — по вкусу
Сироп маракуйи — по вкусу
Лимонный фреш — по вкусу
Содовая — по вкусу
Лед — по вкусу
Маракуйя — одна штука

Приготовление:

Тут все просто: смешайте ингредиенты в произвольной пропорции — по вкусу на глазок. Украшение — половинка маракуйи.
Девушка пьет лимонад - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
11 мая 2020, 08:00Туризм
Просто и вкусно. Рецепты летних напитков разных стран
 
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