08:00 03.07.2022 (обновлено: 08:10 03.07.2022)
Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Рецепт появившегося в XVII веке прохладительного напитка был предельно прост — 20 процентов лимонного сока и 80 — воды. В России моду на него ввел Петр I. Сейчас в лимонады добавляют ягоды, фрукты, травы и сиропы. Секретами их приготовления поделились бармены столичных ресторанов.
Nectarine Tarragon от бармена ресторана Red Wall Станислава Бухтиярова
© Фото : предоставлено рестораном Red WallЛимонад Nectarine Tarragon
© Фото : предоставлено рестораном Red Wall
Лимонад Nectarine Tarragon
Возьмите сезонные фрукты, например нектарины. Чтобы убрать лишнюю взвесь, приготовьте кордиал (процеженный сироп из протертых плодов). Свежесть напитку придаст содовая из эстрагона. Лимонад получится нежно-розового цвета.
Ингредиенты:
Нектарины — 500 граммов
Сахарный сироп — 150 миллилитров
Лимонный фреш — 150 миллилитров
Вода — 200 миллилитров
Агар-агар — три грамма
Содовая — 500 миллилитров
Эстрагон (тархун) — десять граммов
Способ приготовления:
Пробить в блендере нектарины, лимонный фреш, сахарный сироп и 100 миллилитров воды.
В другой посуде в 100 миллилитрах воды растворить агар и довести до кипения. Смешать заготовки, перелить будущий кордиал на фильтр из вафельного полотна и ждать, когда он процедится.
В содовую добавить эстрагон, оставить в холодильнике на 12 часов, затем процедить и газировать.
В бокал со льдом налейте 80 миллилитров кордиала, 100 — содовой и положите слайс лайма.
"Личи-гранат" от бар-менеджера ресторана Buro.TSUM Елизаветы Чупровой
© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUMЛимонад "Личи-гранат"
© Фото предоставлено рестораном BURO.TSUM
Лимонад "Личи-гранат"
Этот напиток готовят на базе пюре из ягод личи (их еще называют китайской сливой) и сиропа из фреша граната. Такое сочетание дает сбалансированный, нежный, тропический вкус.
Ингредиенты:
Пюре личи — 25 миллилитров
Гранатовый сироп — 25 миллилитров
Лимонный фреш — 15 миллилитров
Газированная вода — 185 миллилитров
Консервированная ягода личи — по вкусу
Пудра из сублимированной малины для украшения
Гранатовый фреш — 50 миллилитров
Сахар — 50 граммов
Способ приготовления:
Гранатовый фреш смешать с сахаром один к одному, процедить через марлю или мелкое сито. В четверть этого сиропа добавить пюре личи и лимонный фреш, полученную массу взбить в шейкере. Затем — газированная вода. Налить напиток в охлажденный бокал.
Украсить можно консервированной ягодой личи и пудрой из сублимированной малины.
Домашний лимонад из тархуна от шеф-бармена ресторана "Ноев ковчег" Василия Жеглова
© Фото : предоставлено рестораном "Ноев ковчег"Лимонад из тархуна
© Фото : предоставлено рестораном "Ноев ковчег"
Лимонад из тархуна
Ингредиенты:
Сироп из тархуна — 70 миллилитров
Эстрагон — 250 граммов
Сахар — один килограмм
Вода — один литр
Аскорбиновая кислота — семь граммов
Сок лайма — 15 граммов
Огурец длинноплодный — 30 граммов
Содовая — 180 миллилитров
Приготовление:
Варим сироп из эстрагона, остужаем, пробиваем в блендере и даем настояться 20 минут. Добавляем аскорбиновую кислоту, чтобы сохранить цвет, процеживаем через мембрану и смешиваем с соком лайма и содовой. В напиток кладем тонкие слайсы огурца и листья тархуна.
Limbo от шеф-бармена ресторана Folk Руслана Мингазова
© Фото : предоставлено рестораном FolkЛимонад Limbo с айвовым соком и шалфеем
© Фото : предоставлено рестораном Folk
Лимонад Limbo с айвовым соком и шалфеем
Ингредиенты:
Айвовый сок — 500 миллилитров
Шалфей свежий — 30 граммов
Сахар — 250 граммов
Кислота яблочная — три грамма
Кислота аскорбиновая — один грамм
Кислота лимонная — три грамма
Соль — 0,5 грамма
Содовая — 100 миллилитров
Лист шалфея
Приготовление:
Сперва готовим кордиал: мелконарезанный шалфей смешиваем с соком айвы, сахаром, солью, кислотами и доводим до кипения. Варим десять минут на медленном огне, затем закрываем крышкой, настаиваем час и пропускаем через кофе-фильтр.
Смешиваем в стакане со льдом 70 миллилитров кордиала и 100 — сильно газированной содовой (можно использовать слегка соленую армянскую или грузинскую минеральную воду). Украшение — листик шалфея.
"Розовый грейпфрут" от шеф-бармена ресторана "Erwin РекаМореОкеан" Сергея Суслина
© Фото предоставлено рестораном Erwin.РекаМореОкеанЛимонад "Розовый грейпфрут"
© Фото предоставлено рестораном Erwin.РекаМореОкеан
Лимонад "Розовый грейпфрут"
Ингредиенты:
Фруктовая основа "Грейпфрут-бузина" — 25 миллилитров
Кордиал "Роза-грейпфрут" — 25 миллилитров
Лимонная кислота — пять миллилитров
Содовая — 200 миллилитров
Грейпфрут слайс — одна долька
Лепесток розы — одна штука
Приготовление:
Бокал в 400 миллилитров на две трети наполнить кубиками льда, добавить все ингредиенты и перемешать. Содовую — до края, слайс грейпфрута — внутрь. И лепесток розы.
"Малина-маракуйя" от шеф-бармена ресторана "Зарядье" Анжелы Раффи
© Фото предоставлено рестораном "Зарядье"Лимонад "Малина-маракуйя"
© Фото предоставлено рестораном "Зарядье"
Лимонад "Малина-маракуйя"
Ингредиенты:
Пюре маракуйи — по вкусу
Пюре малины — по вкусу
Сироп маракуйи — по вкусу
Лимонный фреш — по вкусу
Содовая — по вкусу
Лед — по вкусу
Маракуйя — одна штука
Приготовление:
Тут все просто: смешайте ингредиенты в произвольной пропорции — по вкусу на глазок. Украшение — половинка маракуйи.
11 мая 2020, 08:00ТуризмПросто и вкусно. Рецепты летних напитков разных стран