https://ria.ru/20220703/lnr-1799942201.html

Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР

Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022

Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T18:14

2022-07-03T18:14

2022-07-03T19:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мвд лнр

донбасс

украина

вооруженные силы украины

в мире

северск

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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.Город находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, мвд лнр, донбасс, украина, вооруженные силы украины, в мире, северск, лисичанск, сергей шойгу, владимир путин, россия