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Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lnr-1799942201.html
Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР
Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022
Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:14
2022-07-03T19:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мвд лнр
донбасс
украина
вооруженные силы украины
в мире
северск
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.Город находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
северск
лисичанск
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донецкая народная республика, мвд лнр, донбасс, украина, вооруженные силы украины, в мире, северск, лисичанск, сергей шойгу, владимир путин, россия
18:14 03.07.2022 (обновлено: 19:53 03.07.2022)
 
Бои за Северск уже начались, заявили в ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: бои за город Северск в ДНР уже начались

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.

"Бои за Северск уже начались", — написал он в своем Telegram-канале.

Город находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
2 из 8

Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
3 из 8

Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.

Заряжение боекомплектами многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
4 из 8

Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
5 из 8

Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
6 из 8

"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
7 из 8

Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.

Заряжение боекомплектами многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
8 из 8

Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 8

Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМВД ЛНРДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСеверскЛисичанскСергей ШойгуВладимир ПутинРоссия
 
 
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