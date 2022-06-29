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"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/vertolety-1798954880.html
"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине
"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине
Минобороны России показало, как экипажи Ми-35 авиации Западного военного округа уничтожают пункты управления и бронетехнику украинских сил. Кадры операции — в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:10
2022-06-29T13:27
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специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
украина
ми-35
вертолеты
безопасность
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Минобороны России показало, как экипажи Ми-35 авиации Западного военного округа уничтожают пункты управления и бронетехнику украинских сил. Кадры операции — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, воздушно-космические силы россии, украина, ми-35, вертолеты, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:10 29.06.2022 (обновлено: 13:27 29.06.2022)
 

"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине

Читать ria.ru в
Минобороны России показало, как экипажи Ми-35 авиации Западного военного округа уничтожают пункты управления и бронетехнику украинских сил. Кадры операции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
2 из 8

Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
3 из 8

Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.

Заряжение боекомплектами многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
4 из 8

Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
5 из 8

Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
6 из 8

"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.

Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
7 из 8

Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.

Заряжение боекомплектами многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции
8 из 8

Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоВоздушно-космические силы РоссииУкраинаМи-35ВертолетыБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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