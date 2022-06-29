"Командир поставил задачу": работа ударных вертолетов Ми-35 на Украине
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.
Выполняя очередное боевое задание, многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 разбили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ.
Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.
Разведка обнаружила противника. "Командир поставил задачу — мы ее уяснили", — рассказал летчик Николай.
Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.
Летчики применили прием кабрирование, который выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям, находящимся на большом удалении от вертолета.
Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.
Ми-35 идет со скоростью более 200 километров в час на высоте всего в 5—7 метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет.
"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.
"Цель, по данным пехоты, была уничтожена. Задача достигнута", — сообщил командир экипажа вертолета.
Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.
Все полеты проходят на предельно малых высотах, чтобы противник не мог обнаружить боевые машины до последнего момента.
Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.
Ми-35 совершают по несколько вылетов в день, новые цели от разведки приходят постоянно.