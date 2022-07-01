https://ria.ru/20220701/zhaloba-1799713467.html

Кулеба рассказал о новой жалобе Украины на Россию в суд ООН

Кулеба рассказал о новой жалобе Украины на Россию в суд ООН - РИА Новости, 01.07.2022

Кулеба рассказал о новой жалобе Украины на Россию в суд ООН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина снова обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:27

2022-07-01T21:27

2022-07-01T21:28

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина снова обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.В МИД РФ уже ранее отмечали, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде."Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде", - написал Кулеба в Twitter.О каком именно нарушении идет речь - Кулеба не пояснил.Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята резолюцией Генассамблеи ООН в 1948 году, вступила в силу в 1951. Документ содержит 19 статьей, которые, в частности, дают определение понятию геноцид и описывают наказание за него.Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требовала принять "временные меры" для прекращения российской военной операции, а 16 марта постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине. В МИД РФ в ответ на это решение заявляли, что Москва считает, что Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда, обратившись с иском против России. В ведомстве добавляли, что "при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации".Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что структуры ООН опираются в своих оценках ситуации в Донбассе и на Украине исключительно на информацию, предоставляемую западными СМИ и украинской стороной, игнорируя запросы российских представителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/kuleba-1796339734.html

https://ria.ru/20220525/kuleba-1790690070.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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