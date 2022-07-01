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Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220701/zemlyane-1799568926.html
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов - РИА Новости, 01.07.2022
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов
Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:34
2022-07-01T14:44
шоубиз
группа "земляне"
шоу-бизнес
знаменитости
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель группы Владимир Киселев на пресс-конференции.Концерт, посвященный 45-летию коллектива, пройдет 2 июля на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции сделали акцент, что начало шоу перенесено на 21.00 из-за погодных условий. До этого сообщалось, что мероприятие начнется в 20.00.Ранее Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР.
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группа "земляне", шоу-бизнес, знаменитости, луганская народная республика, донецкая народная республика
14:34 01.07.2022 (обновлено: 14:44 01.07.2022)
 
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов

Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов на концерт в Петербурге

© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"Группа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"
Группа "Земляне". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель группы Владимир Киселев на пресс-конференции.

"Мы хотим помочь медицинским учреждениям в Луганской области. Во-первых, для нас это не первично, и что самое немаловажное, если вы следите за нашими передвижениями в последние три месяца, мы были и в Луганске, и в Донецке, и в Херсоне", – сказал Киселев.

Концерт, посвященный 45-летию коллектива, пройдет 2 июля на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции сделали акцент, что начало шоу перенесено на 21.00 из-за погодных условий. До этого сообщалось, что мероприятие начнется в 20.00.

"Для того, чтобы зрителям было комфортно, концерт начнется в 21.00, чтобы жара спала и было максимально удобно", – объявил ведущий пресс-конференции.

Ранее Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР.
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