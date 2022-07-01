https://ria.ru/20220701/zemlyane-1799568926.html

Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов

Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов - РИА Новости, 01.07.2022

Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов

Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:34

2022-07-01T14:34

2022-07-01T14:44

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группа "земляне"

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель группы Владимир Киселев на пресс-конференции.Концерт, посвященный 45-летию коллектива, пройдет 2 июля на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции сделали акцент, что начало шоу перенесено на 21.00 из-за погодных условий. До этого сообщалось, что мероприятие начнется в 20.00.Ранее Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/baskov-1797487774.html

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Жанна Старицына

группа "земляне", шоу-бизнес, знаменитости, луганская народная республика, донецкая народная республика