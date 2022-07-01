14:34 01.07.2022 (обновлено: 14:44 01.07.2022)
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов на концерт в Петербурге
© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"Группа "Земляне"
© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"
Группа "Земляне". Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группа "Земляне" направит все собранные средства от продажи билетов на концерт в Санкт-Петербурге медицинским учреждениям в ДНР, сообщил продюсер, основатель группы Владимир Киселев на пресс-конференции.
"Мы хотим помочь медицинским учреждениям в Луганской области. Во-первых, для нас это не первично, и что самое немаловажное, если вы следите за нашими передвижениями в последние три месяца, мы были и в Луганске, и в Донецке, и в Херсоне", – сказал Киселев.
Концерт, посвященный 45-летию коллектива, пройдет 2 июля на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции сделали акцент, что начало шоу перенесено на 21.00 из-за погодных условий. До этого сообщалось, что мероприятие начнется в 20.00.
"Для того, чтобы зрителям было комфортно, концерт начнется в 21.00, чтобы жара спала и было максимально удобно", – объявил ведущий пресс-конференции.
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