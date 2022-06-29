https://ria.ru/20220629/chicherina-1799019034.html

Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР

Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022

Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР

Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:19

2022-06-29T16:19

2022-06-29T16:19

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что перед началом концерта росгвардейцы показали ей захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках. Певица исполнила песни "Ту-лу-ла", "Жара", "Мой рок-н-ролл", а также представила несколько новых композиций, в том числе "Армату".Ранее Николай Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.

https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

юлия чичерина, шоу-бизнес, знаменитости, лнр