https://ria.ru/20220629/chicherina-1799019034.html
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:19
2022-06-29T16:19
2022-06-29T16:19
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юлия чичерина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что перед началом концерта росгвардейцы показали ей захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках. Певица исполнила песни "Ту-лу-ла", "Жара", "Мой рок-н-ролл", а также представила несколько новых композиций, в том числе "Армату".Ранее Николай Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.
https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, шоу-бизнес, знаменитости, лнр
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
Рок-певица Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Луганской Народной Республике для сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии состоялся концерт Юлии Чичериной", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что перед началом концерта росгвардейцы показали ей захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках. Певица исполнила песни "Ту-лу-ла", "Жара", "Мой рок-н-ролл", а также представила несколько новых композиций, в том числе "Армату".
Ранее Николай Басков исполнил
песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.