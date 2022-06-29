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Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220629/chicherina-1799019034.html
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР
Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:19
2022-06-29T16:19
шоубиз
юлия чичерина
шоу-бизнес
знаменитости
лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что перед началом концерта росгвардейцы показали ей захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках. Певица исполнила песни "Ту-лу-ла", "Жара", "Мой рок-н-ролл", а также представила несколько новых композиций, в том числе "Армату".Ранее Николай Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.
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юлия чичерина, шоу-бизнес, знаменитости, лнр
16:19 29.06.2022
 
Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР

Рок-певица Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для росгвардейцев в ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Луганской Народной Республике для сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии состоялся концерт Юлии Чичериной", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что перед началом концерта росгвардейцы показали ей захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках. Певица исполнила песни "Ту-лу-ла", "Жара", "Мой рок-н-ролл", а также представила несколько новых композиций, в том числе "Армату".
Ранее Николай Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.
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