https://ria.ru/20220701/sistema-1799583002.html

Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему

Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему похоже на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:48

2022-07-01T14:48

2022-07-01T15:06

образование - общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg

C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему похоже на "скармливание" человеку неких знаний и выдачу диплома.По его словам, проблемы в том, что Россия последние 30 лет перенимает западные ценности во многих сферах и следует им."Присоединившись к Болонской системе, мы получили совершенно новые подходы к подготовке кадров. Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает… Западный подход к обучению – это оказание образовательных услуг. И, к сожалению, у нас многие учебные заведения идут по этому пути. Процесс превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома", - сказал Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.По его словам, ко многим изданиям учебников приложили руку люди, обучавшиеся на Западе."Как следствие, в новых учебниках могут отсутствовать такие значимые события Великой Отечественной войны, как блокада Ленинграда и Сталинградская битва, приуменьшаться роль СССР в победе над фашизмом. И это лишь один пример. В итоге выпускники школ не знают историю своего народа и не воспринимают себя в достаточной мере частью российского общества и культуры", - добавил он.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220602/obrazovanie-1792542477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)