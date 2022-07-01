https://ria.ru/20220701/sistema-1799583002.html
Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему
Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему похоже на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:48
2022-07-01T14:48
2022-07-01T15:06
образование - общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему похоже на "скармливание" человеку неких знаний и выдачу диплома.По его словам, проблемы в том, что Россия последние 30 лет перенимает западные ценности во многих сферах и следует им."Присоединившись к Болонской системе, мы получили совершенно новые подходы к подготовке кадров. Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает… Западный подход к обучению – это оказание образовательных услуг. И, к сожалению, у нас многие учебные заведения идут по этому пути. Процесс превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома", - сказал Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.По его словам, ко многим изданиям учебников приложили руку люди, обучавшиеся на Западе."Как следствие, в новых учебниках могут отсутствовать такие значимые события Великой Отечественной войны, как блокада Ленинграда и Сталинградская битва, приуменьшаться роль СССР в победе над фашизмом. И это лишь один пример. В итоге выпускники школ не знают историю своего народа и не воспринимают себя в достаточной мере частью российского общества и культуры", - добавил он.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
14:48 01.07.2022 (обновлено: 15:06 01.07.2022)
Бастрыкин раскритиковал Болонскую систему
Бастрыкин: Болонская система сводится к тому, чтобы "скормить" знания и выдать диплом
C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что современное образование в России после перехода на Болонскую систему похоже на "скармливание" человеку неких знаний и выдачу диплома.
По его словам, проблемы в том, что Россия
последние 30 лет перенимает западные ценности во многих сферах и следует им.
"Присоединившись к Болонской системе, мы получили совершенно новые подходы к подготовке кадров. Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает… Западный подход к обучению – это оказание образовательных услуг. И, к сожалению, у нас многие учебные заведения идут по этому пути. Процесс превращается в формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома", - сказал Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
По его словам, ко многим изданиям учебников приложили руку люди, обучавшиеся на Западе.
"Как следствие, в новых учебниках могут отсутствовать такие значимые события Великой Отечественной войны, как блокада Ленинграда и Сталинградская битва, приуменьшаться роль СССР в победе над фашизмом. И это лишь один пример. В итоге выпускники школ не знают историю своего народа и не воспринимают себя в достаточной мере частью российского общества и культуры", - добавил он.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".