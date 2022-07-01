https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799562649.html

Бастрыкин: залог успешного развития России – воспитание молодого поколения

Бастрыкин: залог успешного развития России – воспитание молодого поколения - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин: залог успешного развития России – воспитание молодого поколения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:04

интервью

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

петербургский международный юридический форум 2018

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) рассказал в интервью РИА Новости о недостатках Болонской системы образования, важности морально-нравственного воспитания детей, и почему нужно ограничить показ сцен насилия на ТВ. Беседовала Дарина Хануна.– Выступая на Петербургском молодежном юридическом форуме, вы подняли тему образования, и ваше выступление, без преувеличения, всколыхнуло общественность – было много положительных отзывов в сети. Расскажите, в чем проблемы и недостатки нашего образования сейчас?– Проблемы в том, что мы последние 30 лет перенимаем западные ценности во многих сферах и следуем им. Это касается и образования. Присоединившись к Болонской системе, мы получили совершенно новые подходы к подготовке кадров. Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает. Особенно, когда речь идет о фундаментальной юридической науке. Западный подход к обучению – это оказание образовательных услуг. И, к сожалению, у нас многие учебные заведения идут по этому пути. Процесс превращается в формальное "скармливание" человеку неких знаний и выдачу диплома. Я уже не говорю про учебники. Ко многим изданиям приложили руку люди, обучавшиеся на Западе. Как следствие, в новых учебниках могут отсутствовать такие значимые события Великой Отечественной войны, как блокада Ленинграда и Сталинградская битва, приуменьшаться роль СССР в победе над фашизмом. И это лишь один пример. В итоге выпускники школ не знают историю своего народа и не воспринимают себя в достаточной мере частью российского общества и культуры. Скорее, они впитывают в себя какие-то чуждые нам черты, привычки, нормы морали и нравственности, и, как следствие, наша национальная идентичность размывается под воздействием этих факторов.– Можно ли говорить о том, что многие негативные процессы в нашем обществе, в которые вовлечена молодежь, связаны с такой системой образования?– На желание совершить противоправные действия значительно влияет среда, в которой находится молодой человек. Но то, как он адаптируется и ориентируется в этой среде, продиктовано его образованием и воспитанием. Мы уже видели немало примеров, когда молодые люди, не знающие нашу историю или безразлично относящиеся к памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, размещали фотографии нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка", оскверняли памятники и мемориалы, совершали иные недостойные поступки. Ряд из них мы привлекли к уголовной ответственности по статье УК РФ "Реабилитация нацизма", другие также понесли ответственность в соответствии с законом.Есть те, кто опять же в силу недостатка знаний и воспитания под влиянием большого потока искаженной доступной информации, может занять необдуманную и противоречивую позицию, либо стать соучастником преступления. Это, в частности, касается, несовершеннолетних. Сейчас, во время спецоперации по защите Донбасса, действует очень много каналов в различных соцмедиа, организованных из-за рубежа, наполненных информацией негативного и даже оскорбительного характера по отношению к русскоязычному населению, гражданам России и нашей стране. На этих ресурсах много ложной информации, которая зачастую настолько завуалирована, что только те, кто действительно разбирается в ситуации и обладает достоверными данными, зная историю, может распознать в ней, как сейчас говорят, фейки. Для детей и подростков, безусловно, оба варианта крайне нежелательны. Но фейковая информация даже опаснее, чем оскорбления. Ведь она призвана влиять на сознание людей. Есть те, кто, не имея возможности либо желания разобраться в деталях, зачастую умышленно транслирует эти искаженные сведения своим знакомым, подписчикам в соцсетях. Но я хочу напомнить, что такие "авторы" могут стать и фигурантами уголовных дел, если, например, речь идет о ложной информации, касающейся действий Вооруженных сил России.В других ситуациях примеры жестокости, антиобщественных действий тоже могут быть скопированы несовершеннолетними. И тут тоже невелика грань между недостойными поступками, административными правонарушениями и преступлениями. Так, зародившиеся на Западе неформальные молодежные группировки, пропагандирующие насилие в образовательных организациях, представляют серьезную угрозу для общества. В 2020 году по инициативе СК России деятельность одного из криминальных движений в связи с его экстремистской направленностью была запрещена.Именно поэтому мы всегда говорим о том, как важно научить юных пользователей ориентироваться в обстановке, анализировать информацию и изучать первоисточники, чтобы не попасть в такую ситуацию.Мы должны понимать, что формирование правильных ценностей и идеалов у детей и подростков – это практически единственно верный путь уберечь их от подобных проблем. И к решению этого вопроса должны быть подключены не только ближайшие члены семьи и окружения, но и учителя, педагоги, общественные институты, необходимо, чтобы воспитание было неотъемлемой частью образовательного процесса.– Возвращаясь к образованию, черты какой системы вы бы полагали возможным внедрить для российской молодежи?– Все мы помним, что в советское время образование было фундаментальным и считалось одним из лучших в мире. Так почему мы не можем вернуться к тому хорошему, что уже было? Прежняя система предполагала изучение общих, потом специальных дисциплин, параллельно с этим внедрялась практика, и, конечно же, идеологическая составляющая занимала важное место. Были студенческие организации, комсомол, стройотряды, они учили людей жизни. И высшие учебные заведения выпускали специалистов не только с хорошо структурированной системой знаний, но и с развитым правосознанием, патриотическими взглядами, идеями. Это никак не сопоставимо с западным форматом образования, которое, как я уже сказал, скорее сравнимо с покупкой товара или услуги.– Как вы выстраиваете систему образования в подведомственных учебных заведениях? Следуете этим правилам?– Для обучения и воспитания будущих следователей создана система ведомственного непрерывного образования, которой, кстати, в 2020 году исполнилось уже 10 лет! Это кадетские классы и корпуса, затем учеба в академиях Следственного комитета. Мы пошли по пути специалитета, и после пяти лет обучения и получения дипломов специалистов в ведомственных вузах СК России наши выпускники уже имеют хорошую теоретическую базу и даже определенный практический опыт, что позволяет быстро войти в рабочий ритм и эффективно расследовать уголовные дела. В этой части мы стараемся следовать традициям отечественного образования, которые закладывались десятилетиями.– Вы упомянули, что образование — это не только учебники, но и воспитание?– Все верно, я в этом убежден. Полноценная учеба – это не только теоретические знания, но хорошая возможность получить жизненный опыт. Если мы будем держать людей в аудиториях и заставлять лишь зубрить материал, этого недостаточно. Им трудно будет приспособиться к жизни и новым условиям при выходе на работу. И мы в наших учебных заведениях делаем все возможное для участия обучающихся в общественной жизни. Это и патриотические акции, и изучение истории, и, конечно же, помощь людям. Тем самым мы даем не только знания, но и воспитываем человеческие ценности, укрепляем духовность в ее традиционном для нас понимании.– Кому конкретно помогают ваши воспитанники?– На протяжении многих лет они участвуют в патриотических акциях, регулярно навещают ветеранов войны, во время пандемии помогали им с доставкой продуктов, приводят в порядок памятники и мемориалы во многих регионах. Сейчас, во время специальной операции, мной было предложено организовать помощь военнослужащим, получившим ранения. И это предложение уже реализовано: наше молодое поколение активно включилось в этот процесс. Например, Санкт-Петербургским кадетским корпусом заключено соглашение о сотрудничестве с госпиталем Минобороны России, в рамках которого кадеты с согласия родителей имеют возможность добровольно оказать помощь военнослужащим, проходящим лечение. Они сопровождают их по территории, оказывают посильную физическую помощь, моральную поддержку, и для наших ребят такое общение очень интересно. Обучающиеся сами очень заинтересованы в этом процессе, ведь это ценный жизненный опыт, такого не получишь в соцсетях. Даже здесь, на форуме, ко мне подходили студенты других образовательных учреждений, которые готовы присоединиться к этой инициативе. Все это способствует формированию личностных качеств, характера.– В рамках юридического форума также активно обсуждались вопросы "правовой идеологии"?– После поправок в Конституцию России, когда мы семью и традиционные семейные ценности, социальную справедливость поставили во главе, именно правовое воспитание обеспечивает культурно-историческую преемственность поколений. Поэтому залогом успешного развития нашей страны является воспитание молодого поколения, в том числе нравственное и патриотическое, эффективная государственная молодежная политика, развитие волонтерского движения с привлечением представителей гражданского общества, которые должны быть частью образовательного процесса.– Как вы считаете, что для этого необходимо?– Активно продолжать реформирование системы школьного образования. Усилить его воспитательный потенциал, для чего необходимо повысить престиж профессии педагогов и разработать стандарты, отвечающие современным требованиям. Кроме того, принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию. Помимо этого, необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение.Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений.– Насколько остро сегодня стоит вопрос информационной безопасности детей и подростков?– Не секрет, что сейчас социальные сети пользуются особым спросом у молодежи, а вот информация в них часто небезопасна для психического здоровья и физического развития детей. При этом такие качества, как доверчивость и любознательность, делают их идеальными мишенями для преступников. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в 2021 году число детей, в отношении которых преступления совершены с использованием сети интернет, увеличилось на треть (с 1 274 до 1 647). В текущем году (приведены данные за первый квартал 2022 года) такие преступления совершены уже в отношении 471 несовершеннолетнего (первый квартал 2021 года – 412).– К какой категории относятся эти преступления?– Основная масса преступлений, совершаемых в отношении детей в сети интернет, связана с посягательствами на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Это общение взрослых с детьми развращающего характера, демонстрация порнографических материалов, предложение продемонстрировать обнаженные интимные части тела, изготовить и выслать соответствующие фотографии и видеоролики. При этом жертвы часто стыдятся и неохотно идут на контакт с правоохранительными органами, что создает дополнительные сложности в выявлении таких преступлений.– Одной из острых тем, волнующих наших граждан и затронутых на форуме, является проблема обеспечения справедливого правосудия, объективного предварительного и судебного следствия.– Известно, что современный российский уголовный процесс на стадии судебного разбирательства в части копирует англо-американскую модель чистой состязательности. Суду отведена роль пассивного наблюдателя, когда, исследовав представленные сторонами доказательства и выслушав их мнение, судья выносит решение, основываясь на силе логической аргументации позиции каждой из сторон. Подчеркну, что следователей Следственного комитета я всегда нацеливаю на поиск истины. Но процессуальная обязанность поиска правды по уголовному делу должна быть и у суда, так как именно он обязан обеспечить справедливость правосудия.Думаю, ясно и то, что судебный приговор должен быть основан на полном, всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств совершенного деяния. Такой подход имеет историческую основу. Он существовал в Уставе уголовного судопроизводства Российской империи 1864 года, в УПК РСФСР 1922 года, УПК РСФСР 1960 года. Остается только сожалеть, что важнейшие идеи и ценности уголовного судопроизводства, определившие правовые традиции не только российского, но и европейского уголовного процесса, не были востребованы составителями Уголовно-процессуального кодекса 2001 года. Крайне досадно, что принятие этого кодекса стало попыткой отказаться от наших традиционных ценностей в пользу чуждой нам англо-американской модели уголовного процесса, путем механического ее насаждения на почву отечественной правовой системы. В итоге действующий УПК тяготеет к чистой состязательности, в которой суду отведена роль пассивного наблюдателя за противоборством сторон, где судья выносит приговор, основываясь на тех доказательствах, которые ему представлены, и, проще говоря, в пользу той стороны, которая была более убедительной. По большому счету истина здесь задвинута на задний план, да и закон не предписывает познавать ее, а быстро разрешить спор между сторонами.К сожалению, законопроект об объективной истине так и не был рассмотрен Государственной думой. Но мы эту тему не оставляем, и надеюсь, что принцип установления истины по уголовному делу вернется в наш отечественный уголовный процесс и найдет поддержку у законодателей.– А если мы говорим о работе следователя, что, по-вашему, самое важное?– Сегодня в условиях постоянного развития новых информационных технологий, а, следовательно, и совершенствования криминальных схем, безусловно, нам важна высокая профессиональная компетенция наших следователей, криминалистов и экспертов. Помимо этого, нужно не только знать закон и неукоснительно его соблюдать, но и иметь морально-нравственные установки. Безусловно, главной чертой следователя должна быть принципиальность – наличие твердых убеждений, невзирая на препятствия и угрозы даже личному благополучию. Именно это и помогает противостоять современному злу. Без этих качеств выполнение поставленных задач невозможно. Поэтому при обучении следователей и подборе кадров мы учитываем не только знание ими специфики деятельности, но и их моральные и волевые качества. Следователь – это ключевая фигура в уголовном судопроизводстве, от которой зависят судьбы людей. Поэтому необходимо развивать чувство справедливости и объективности в понимании им правовых норм.– Александр Иванович, а следователи, которые у вас работают, какие вузы оканчивали?– Большинство наших сотрудников, которые старше 30 лет – выпускники различных вузов. Однако классических юристов, как правило, даже если они выбирают уголовно-правовую специализацию, не учат в достаточной степени тем азам, которые пригодятся в профессии следователя: как правильно снимать отпечатки пальцев, грамотно составить протокол следственного действия, допросить свидетеля или осмотреть место происшествия, не имеют навыков работы с криминалистической техникой. На классических юрфаках зачастую не хватает практической составляющей, которая является краеугольным камнем для выбора молодыми людьми специализации.Но, несмотря на это, к ним мы предъявляем те же требования, что и к нашим выпускникам – юридическая грамотность, принципиальность и желание служить Отечеству и Закону. Потому что служба в правоохранительных органах требует исключительного профессионализма, а задачи, стоящие перед Следственным комитетом Российской Федерации, обязывают нас заботиться о качественном образовании наших будущих сотрудников.В академиях Следственного комитета основной упор, безусловно, сделан на профильную подготовку к следственной деятельности. Нам важно подготовить специалиста, который быстро адаптируется к системе и будет эффективно работать. У нас сильный преподавательский состав с большим практическим опытом работы, хорошая база, криминалистическая техника и полигон. Поэтому обучение в ведомственных вузах наиболее эффективно для подготовки и переквалификации сотрудников следственных подразделений. От грамотных и умелых действий следователя зависят судьбы людей. В ближайшем будущем ребята, окончившие наши ведомственные учебные заведения, смогут составить достойную конкуренцию и покрыть кадровые запросы ведомства как минимум на 90%.– Скажите, а сейчас есть ли дефицит кадров в ведомстве?– Нет, дефицита кадров нет. Несмотря на то, что наше ведомство – одна из самых молодых государственных структур, по мере повышения общественного престижа нашей профессии в ряды ведомства вливается все больше молодежи. Опять же многие выпускники юридических вузов и высших учебных заведений СК России стремятся поступить на службу в ведомство. Но далеко не каждый кандидат будет принят – мы предъявляем высокие требования к будущим следователям, в ведомстве организована сложная многоступенчатая система проверок.– Какой бы совет вы дали вашим будущим следователям?– Самый главный совет, который я могу дать молодежи, – определиться и попытаться еще на первоначальном этапе понять, что работа следователя – это не романтика, а серьезный труд. К ежедневной, зачастую очень монотонной работе нужно быть готовым. Поэтому, если ребята хотят служить в Следственном комитете, полезно было бы пройти нашу "школу" полностью – от кадета до выпускника академии СК России.К выбору этой профессии надо отнестись ответственно. А тем, кто решил связать свою жизнь со следствием, могу посоветовать только учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы овладеть всеми тонкостями следственной науки.В завершение отмечу, что бережное отношение к подрастающему поколению сегодня имеет для нашей страны ключевое значение, ведь именно молодежь — это главный потенциал современной России, который обеспечит динамичное развитие нашей страны. Даже оказавшиеся в страшных условиях блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны люди заботились о детях, старались не только защитить и сохранить им жизнь, но и воспитать поколение, достойное своих предков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220613/1795042898.html

https://ria.ru/20220615/obrazovanie-1795390643.html

https://na.ria.ru/20220630/tyumgu-1798645689.html

https://ria.ru/20220608/ege-1794075086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/1793186550.html

https://ria.ru/20220216/veterany-1773120685.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), петербургский международный юридический форум 2018