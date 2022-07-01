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Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022
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Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России
Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022
Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России
Греции надо изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:29
2022-07-01T12:07
россия
греция
европа
оон
евросоюз
в мире
нато
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греции надо изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.Политик считает, что санкции вредят всей Европе."Прежде всего, санкции, наложенные на Россию, были неприемлемы, незаконны, они нарушают международную законность. Они были наложены произвольно США и ЕС, они не были приняты ООН. Санкции направлены против России, но сейчас выясняется, что они оказались направлены главным образом против Европы и в целом против стран, которые их реализуют", - сказал Лафазанис."Европа испытывает большое воздействие от санкций. Европа выстрелила сама в себя. И особенно страдает от санкций Греция", - полагает он.Лафазанис считает, что сейчас у Греции огромная проблема с поставками природного газа."В такое время требуется другая политика, и от Греции, и от Европы. Политика, которая отменит весь спектр санкций, начнет вновь развивать естественные торговые и экономические связи с Россией. Россия не несет ответственность за войну на Украину, ее несут Соединенные Штаты и киевский режим, который спровоцировал эту войну. Евросоюз должен отменить санкции", - сказал он."Я думаю, что Греция не осознает, насколько трагически преступную политику она проводит по украинской проблеме. Греция теряет друга и идет против России, когда наши западные союзники оставили нас после угроз Турции. У Греции нет ни малейшей поддержки США и НАТО", - сказал Лафазанис.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html
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россия, греция, европа, оон, евросоюз, в мире, нато, санкции в отношении россии, панайотис лафазанис
11:29 01.07.2022 (обновлено: 12:07 01.07.2022)
 
Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России

Экс-министр энергетики Лафазанис призвал Грецию отказаться от санкций против России

© РИА Новости / Геннадий МельникПанайотис Лафазанис
Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Панайотис Лафазанис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греции надо изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.
Политик считает, что санкции вредят всей Европе.
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:13
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
"Прежде всего, санкции, наложенные на Россию, были неприемлемы, незаконны, они нарушают международную законность. Они были наложены произвольно США и ЕС, они не были приняты ООН. Санкции направлены против России, но сейчас выясняется, что они оказались направлены главным образом против Европы и в целом против стран, которые их реализуют", - сказал Лафазанис.
"Европа испытывает большое воздействие от санкций. Европа выстрелила сама в себя. И особенно страдает от санкций Греция", - полагает он.
Лафазанис считает, что сейчас у Греции огромная проблема с поставками природного газа.
"Она поворачивается к американскому СПГ, к поставкам газа из других источников и к прекращению связей с Россией. Но другие источники дадут намного более дорогой газ, и последствия для бюджета и для жизни граждан будут тяжелейшими. Греция входит в тяжелый экономический кризис. Как и вся Европа", - считает политик.
"В такое время требуется другая политика, и от Греции, и от Европы. Политика, которая отменит весь спектр санкций, начнет вновь развивать естественные торговые и экономические связи с Россией. Россия не несет ответственность за войну на Украину, ее несут Соединенные Штаты и киевский режим, который спровоцировал эту войну. Евросоюз должен отменить санкции", - сказал он.
"Я думаю, что Греция не осознает, насколько трагически преступную политику она проводит по украинской проблеме. Греция теряет друга и идет против России, когда наши западные союзники оставили нас после угроз Турции. У Греции нет ни малейшей поддержки США и НАТО", - сказал Лафазанис.
Читайте полный текст интервью >>
Манометр на газоприемной станции - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
08:00
Британия готова оставить Европу без газа
 
РоссияГрецияЕвропаООНЕвросоюзВ миреНАТОСанкции в отношении РоссииПанайотис Лафазанис
 
 
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