https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799499407.html

Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России

Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России - РИА Новости, 01.07.2022

Греческий политик призвал Афины отказаться от санкций против России

Греции надо изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:29

2022-07-01T11:29

2022-07-01T12:07

россия

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санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греции надо изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.Политик считает, что санкции вредят всей Европе."Прежде всего, санкции, наложенные на Россию, были неприемлемы, незаконны, они нарушают международную законность. Они были наложены произвольно США и ЕС, они не были приняты ООН. Санкции направлены против России, но сейчас выясняется, что они оказались направлены главным образом против Европы и в целом против стран, которые их реализуют", - сказал Лафазанис."Европа испытывает большое воздействие от санкций. Европа выстрелила сама в себя. И особенно страдает от санкций Греция", - полагает он.Лафазанис считает, что сейчас у Греции огромная проблема с поставками природного газа."В такое время требуется другая политика, и от Греции, и от Европы. Политика, которая отменит весь спектр санкций, начнет вновь развивать естественные торговые и экономические связи с Россией. Россия не несет ответственность за войну на Украину, ее несут Соединенные Штаты и киевский режим, который спровоцировал эту войну. Евросоюз должен отменить санкции", - сказал он."Я думаю, что Греция не осознает, насколько трагически преступную политику она проводит по украинской проблеме. Греция теряет друга и идет против России, когда наши западные союзники оставили нас после угроз Турции. У Греции нет ни малейшей поддержки США и НАТО", - сказал Лафазанис.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, греция, европа, оон, евросоюз, в мире, нато, санкции в отношении россии, панайотис лафазанис