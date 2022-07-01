https://ria.ru/20220701/lafazanis-1799505196.html

Панайотис Лафазанис: Греции надо заключить стратегический союз с Россией

Панайотис Лафазанис: Греции надо заключить стратегический союз с Россией - РИА Новости, 01.07.2022

Панайотис Лафазанис: Греции надо заключить стратегический союз с Россией

Греции нужно изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:00

2022-07-01T12:00

2022-07-01T12:01

интервью

панайотис лафазанис

россия

греция

украина

алексис ципрас

джеффри пайетт

кириакос мицотакис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799486169_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b71b7640a52cf917f339d5247a45c95c.jpg

Греции нужно изменить политику, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией, которая является другом греков, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис. Он был одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра, в первом правительстве бывшего премьера Греции Алексиса Ципраса возглавлял министерство энергетики в 2015 году. Вместе с соратниками Лафазанис вышел из правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА в знак протеста после резкого изменения политического курса СИРИЗА и создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита"). Сейчас политик создает новое политическое движение "Национальное освобождение" и ведет переговоры о создании политического фронта с целью изменить политику Греции. Об этом Лафазанис рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.– В 2014 году вы были одним из немногих политиков в Греции, которые поддержали народные республики Донбасса и отправляли туда гуманитарную помощь. И эти восемь лет никто не говорил о войне на Донбассе. Как вы сейчас оцениваете ситуацию на Украине и на Донбассе?– Война на Украине началась не четыре месяца назад. Война началась с государственного переворота 2014 года, который устроили силы Порошенко и его нацистских друзей, батальонов "Азов" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела ред.) и "Айдар". И это была война против, главным образом, русского населения Украины, но в целом вообще против всех демократических социальных и общественных сил Украины. Госпереворот начался для эскалации и впоследствии открытой войны против России. С 2014 года начались преследования русскоязычных и других меньшинств, начались бойни, заключения в тюрьмы, начались запреты тех политических партий Украины, которые были демократически ориентированными. Была ситуация мрака на Украине, к которой ее вели с первого момента Соединенные Штаты и НАТО.Посол США Джеффри Пайетт, который работал в Афинах и недавно уехал в Соединенные Штаты, был послом в Киеве, когда произошел переворот. Он был организатором переворота. Посол распространял на митинге на Майдане призывы к перевороту. Это вещь невообразимая, беспрецедентная для дипломатического представительства в иностранной стране.Путчисты отменили конституцию, права русского меньшинства и права греческого меньшинства. На Украине был установлен режим хунты под мантией демократии, и его покрывал Запад. Вершиной погромов стали события в Одессе, где десятки человек были сожжены заживо нацистами, и никто не был наказан.Весь это план имел целью спровоцировать Россию, и завершился он внесением в конституцию предложения украинского правительства стать членом НАТО. Его не отвергли США. Они формировали Украину без русских граждан, Украину без голосов несогласных, все несогласные голоса были объявлены вне закона, Украину, которая станет членом НАТО на границе России и будет иметь ядерные ракеты, нацеленные на Россию. Россия не могла смириться с таким положением, это означало бы, что Россия должна поднять рядом с российским флагом и американский флаг, стать полуколонией Соединенных Штатов, и на второй стадии быть разделенной на части. Поэтому я говорю, что, конечно же, войну на Украине вызвала не Россия. Войну на Украине организовали, спланировали, воплотили и усиливают Соединенные Штаты, НАТО и их союзники на Западе. Они ответственные за войну на Украине.Россия пытается защитить элементарные права на безопасность, которую должна иметь любая независимая страна. Россия права на Украине, и я говорю это постоянно. Усилия России направлены на восстановление мира, безопасности и справедливости в регионе. К сожалению, этого не хочет киевский режим, не хочет Зеленский, который является новым диктатором на Украине, этого не хотят Соединенные Штаты и НАТО. Многие украинцы не согласны с этим. Но на Украине не проводились честные выборы, никогда их не было. Они пришли путем переворота к власти. Выборы проходили с пистолетом у виска, в атмосфере террора и страха.– В Греции некоторые известные политики и премьер-министр Кириакос Мицотакис, заявляют, что на Украине лишь 2% поддерживают нацистов, и якобы нельзя сказать, что Россия борется с нацизмом. Что вы думаете о таких заявлениях?– На Украине установлен режим диктатуры, который базируется на террористической деятельности нацистских банд. Они являются ядром режима и ударной силой режима, которая в сущности и направляет политику Украины. Украина завтрашнего дня в том виде, как она существует, к сожалению, станет нацистским государством.Нацизм из Украины, где у него гнездо, передается очень упорно и очень быстро во все европейское пространство, он отравляет все европейские страны. Сегодня нацизм и фашизм снова оживают в Европе. Не станет Украина европейским государством, она украинизирует все европейское пространство, и нацизм Украины станет жесткой реальностью для европейского развития. Я знаю украинский нацизм не понаслышке – меня с 2017 года включили в список сайта "Миротворец", координируемый Службой государственной безопасности Украины (СБУ), и в который включают тех, кого украинский режим считает опасными для своего существования.– Как вы относитесь к тому, что нацисты из батальона "Азов" выступали перед греческим парламентом?– Это был большой вызов, шок для греческого народа, когда он услышал, что греки, которые говорили по видео с Зеленским, относятся к батальону "Азов", к нацистским силам, которые совершили огромные разрушения в нашей стране, к нацистским силам, которые захватили Грецию и установили оккупационный режим преследования греческого народа. Это было для греческого народа удивительно. Зеленский вместо того, чтобы заработать на появлении перед греческим парламентом, был отвратительным для большой части греческого народа, если не для его большинства. Греческий народ увидел, что имеет дело не с демократом, который пытается спасти родину, а с режимом, который покрывает нацистов.– Как вы оцениваете антироссийские санкции?– Прежде всего, санкции, наложенные на Россию, были неприемлемы, незаконны, они нарушают международную законность. Они были наложены произвольно Соединенными Штатами и Евросоюзом, они не были приняты ООН.Санкции направлены против России, но сейчас выясняется, что они оказались направлены главным образом против Европы и в целом против стран, которые реализуют эти санкции. Европа испытывает большое воздействие от санкций. Европа выстрелила сама в себя. И особенно страдает от санкций Греция. Греция никогда не должна была одобрить и голосовать за эти антироссийские санкции. И потому что они незаконные, и потому что они безвыходные. Никогда санкции в прошлом не помогали решить проблемы. Никогда ни одна проблема не была решена путем санкций.– Вы были министром энергетики. Что сейчас, по вашему мнению, ждет Грецию и Европу в сфере энергетики?– Надо сказать, что я как министр финансов подписал с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком большое соглашение 16 июня 2015 года в Санкт-Петербурге, чтобы в Грецию шел большой российский трубопровод с российским природным газом и затем шел в Центральную Европу. Это было большое событие, оно меняло энергетическую карту региона, Европы, создавало новую политическую карту в регионе. Греции соглашение давало большие доходы от транзита газа, создавало рабочие места и обеспечивало постоянное снабжение природным газом, причем по очень хорошим ценам. Трубопровод помог бы и безопасности нашей родины в противостоянии турецкой угрозе. Россия, и это известно правящим в нашей стране кругам, всегда поддерживала греческие законные интересы и в Эгейском море, и на Кипре. И она бы поддерживала их больше, чем наши западные союзники, которые были как Понтий Пилат в отношении с Турцией. Но последующие события не только не внесли вклад в позитивное развитие, но наоборот, подорвали их. Соглашение о газопроводе, как только я ушел из правительства Алексиса Ципраса из-за разногласий по меморандуму с кредиторами, было выброшено в мусор. Греция обманула Россию, что было беспрецедентно в международных отношениях. Сейчас Греция имеет огромную проблему с природным газом, она поворачивается к американскому СПГ, к поставкам газа из других источников и к прекращению связей с Россией. Но другие источники дадут намного более дорогой газ, и последствия для бюджета и для жизни граждан будут тяжелейшими. Греция входит в тяжелый экономический кризис. Как и вся Европа.В такое время требуется другая политика и от Греции, и от Европы. Политика, которая отменит весь спектр санкций, начнет вновь развивать естественные торговые и экономические связи с Россией.Россия не несет ответственность за войну на Украине, ее несут Соединенные Штаты и киевский режим, который спровоцировал эту войну. Евросоюз должен отменить санкции и стать посредником в том, чтобы были переговоры на реалистичной основе, с учетом сегодняшних данных, с целью в позитивном духе достичь мира. Продолжение политики холодной войны против России приведет Украину к полной катастрофе и намного худшей позиции.Но я боюсь, что ни США, ни НАТО, ни Запад не хотят и не примут военное поражение Украины. Вполне возможно, что они будут угрожать расширением войны, имея в виду оказать давление на Россию. Мы можем увидеть сейчас войну между натовскими соседними странами с Россией. Я имею в виду Литву и Польшу. Эти две страны ведут себя очень вызывающе и провокационно в отношении России. Особенно Литва, она пытается ограничить снабжение Калининграда. Это вызов России к войне. Россия не может оставить Калининград и его жителей. Литва сама никогда бы не сделала этого. Она имеет поддержку и поощрение Соединенных Штатов. Как и Польша, которая снабжает Украину вооружением, а польские военные части участвуют в войне на стороне украинцев при поощрении США.Я думаю, что Греция не осознает, насколько трагически преступную политику она проводит по украинской проблеме. Греция теряет друга и идет против России, когда наши западные союзники оставили нас после угроз Турции. У Греции нет ни малейшей поддержки США и НАТО.– Вы говорили, что создаете новую партию, и формируется блок сил. Правильно ли я понимаю, что они будут настроены дружелюбно по отношению к России?– Да. Мы хотим создать в Греции новое движение, которое восстановит в нашей стране национальную независимость, и Греция перестанет быть лагерем западных центров. Мы ставим под сомнение Европейский союз, как и участие Греции в НАТО. Мы считаем, что Греция должна иметь новый автономный курс, исключительно в наших национальных интересах, в рамках международной законности, мира, безопасности и стабильности в регионе и в Европе. Это первая ось нашей политики. Вторая ось – воссоздать производственную базу в Греции, которая, к сожалению, превращается в производственную пустыню. Третье – дать независимость финансовому курсу Греции, он сейчас контролируется многонациональными центрами. Мы хотим Грецию социальной справедливости, которая не будет управляться маленькой группой олигархов, контролирующих и направляющих нашу политическую жизнь. И в контексте этой политики мы хотим иметь очень хорошие стратегические, дружественные связи во всех сферах с Россией. Мы не хотим, и мы отвергаем антироссийскую политику, антироссийский психоз. Мы не хотим проводить санкции против России, с которой нас ничего не разделяет. У нас нет разногласий с Россией. Наоборот, мы верим, что с Россией и ее политикой, которая хочет многополюсный мир, которая хочет, чтобы и самые маленькие страны имели представительство и свой голос в международных событиях, с такой Россией мы можем создать хорошие реальные стратегические отношения. Они могли бы стать примером развития отношений для Европы. Мы стремимся к этому в новом демократическом движении "Национальное освобождение", которое мы создаем. Это мы хотим продвигать в новом политическом фронте с участием всех тех сил, которые выступают против сегодняшней системы в Греции и хотят нового курса.– Кого вы сейчас видите среди ваших избирателей? Кто готов вместе с вами идти в блоке на выборы?– Сейчас идет обсуждение с достаточно многими политиками и объединениями. Мы находимся на очень хорошем пути к сотрудничеству с политиком Нотисом Мариасом (бывшим депутатом Европарламента) и его партией "Греция – другой путь". Возможно сотрудничество и с другими политиками и организациями.Если мы создадим такой общий фронт и достаточно широкий, он может сыграть довольно большую роль в развитии событий и мог бы объединить всех, кто выступает против правящего нынче блока партий "Новая демократия", СИРИЗА и ПАСОК-КИНАЛ. Эти партии ведут одну и ту же политику, они пронатовские, я бы сказал, служащие Соединенным Штатам и слепо следующие выбору прогерманской Европы.Есть много людей, интересы которых эти партии не выражают. Мы стремимся эти протесты народных сил собрать и стать надежной силой, которая очень скоро сможет изменить положение в Греции. Создать новую Грецию – независимую, демократичную, с многовекторной внешней политикой. Юго-восточная Европа нуждается в мире, стабильности, дружеских отношениях, а не во враждебности, нарушениях международного права, агрессии.Мы любим Россию. Но я бы не сказал, что мы хотим "русофильскую" партию, поскольку сразу найдутся недоброжелатели, кто будет нас обвинять в том, что мы хотим поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение – России. Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром, и особенно мы хотим независимую страну, которая будет иметь стратегические, продвинутые отношения дружбы и сотрудничества с Россией.– Не ожидаете, что сейчас будет шумная реакция на такие заявления?– Я один из очень немногих политиков в Греции, который ясно говорит правду об украинской проблеме. Я всюду подчеркиваю, что Россия права в украинской проблеме. Россия – права. И было очень много нападок. Меня называли "агентом России". Говорили, что меня финансирует Москва. Вы видите мой скромный офис. Я получаю пенсию и трачу ее на то, чтобы заниматься политикой. Клевета господствует, но она меня не интересует. Если бы у них что-то было, они бы опубликовали это.Мы не боимся и будем бороться за свою страну и за свой народ, чего бы это ни стоило. Греция стоит на краю катастрофы, еще шаг, и она исчезнет как национальное государство. У нас огромные национальные проблемы. Мы любим свою страну, мы здесь родились и выросли, мы отдадим все за Грецию, и мы добьемся успеха. Мы исторический народ, у нас богатая историческая традиция и культура. Греческий дух силен.В этом у нас много культурного и цивилизационного общего с Россией. Потому что Россия – держава с глубокой культурной традицией. И если здесь некоторые близоруко запрещают книги Достоевского, Толстого, запрещают культурные представления из России, запрещают кинематографические произведения, чтобы показать, насколько они послушны США, и как они противостоят России, то это варварство, нас всех возвращают назад, в темноту.– Спасибо за интервью. Желаю вам успеха.– Спасибо.

https://ria.ru/20220323/evromaydan-1779744650.html

https://ria.ru/20220618/inosmi-1794656226.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/posol-1799130125.html

https://ria.ru/20220630/makron-1799330160.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794677351.html

https://ria.ru/20220629/mid-1798990303.html

россия

греция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, панайотис лафазанис, россия, греция, украина, алексис ципрас, джеффри пайетт, кириакос мицотакис, нато, сириза