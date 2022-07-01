https://ria.ru/20220701/import-1799455707.html

В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту

В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту - РИА Новости, 01.07.2022

В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту

Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве — от ста тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:08

2022-07-01T06:08

2022-07-01T09:23

экономика

россия

москва

европа

headhunter

китай

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве — от ста тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе HeadHunter.Так, например, в Москве есть вакансия ведущего экономиста торговой компании, который будет заниматься ведением параллельного импорта. Предлагаемая зарплата – от ста тысяч рублей на руки, уточнили в пресс-службе.Другая московская компания находится в поиске менеджера по закупкам, которому предстоит работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Среди требований — свободный английский язык, а китайский как преимущество, знание китайских и европейских рынков. Предлагаемая зарплата — также от ста тысяч рублей на руки.В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалисту предстоит прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Предлагаемая зарплата — от 80 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.Сами соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению, так, в России на сегодняшний день открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, подчеркнули в HeadHunter.

https://ria.ru/20220628/import-1798804471.html

https://ria.ru/20220623/ozon-1797626686.html

россия

москва

европа

китай

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