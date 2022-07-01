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В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту - РИА Новости, 01.07.2022
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В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту
В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту - РИА Новости, 01.07.2022
В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту
Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве — от ста тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:08
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экономика
россия
москва
европа
headhunter
китай
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве — от ста тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе HeadHunter.Так, например, в Москве есть вакансия ведущего экономиста торговой компании, который будет заниматься ведением параллельного импорта. Предлагаемая зарплата – от ста тысяч рублей на руки, уточнили в пресс-службе.Другая московская компания находится в поиске менеджера по закупкам, которому предстоит работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Среди требований — свободный английский язык, а китайский как преимущество, знание китайских и европейских рынков. Предлагаемая зарплата — также от ста тысяч рублей на руки.В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалисту предстоит прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Предлагаемая зарплата — от 80 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.Сами соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению, так, в России на сегодняшний день открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, подчеркнули в HeadHunter.
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экономика, россия, москва, европа, headhunter, китай, общество, навигатор абитуриента, кем стать
06:08 01.07.2022 (обновлено: 09:23 01.07.2022)
 
В России появились вакансии для специалистов по параллельному импорту

HeadHunter: в России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина на эскалаторе
Мужчина на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчина на эскалаторе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве — от ста тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе HeadHunter.

"В стране появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения", — говорится в сообщении.

Так, например, в Москве есть вакансия ведущего экономиста торговой компании, который будет заниматься ведением параллельного импорта. Предлагаемая зарплата – от ста тысяч рублей на руки, уточнили в пресс-службе.
Другая московская компания находится в поиске менеджера по закупкам, которому предстоит работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Среди требований — свободный английский язык, а китайский как преимущество, знание китайских и европейских рынков. Предлагаемая зарплата — также от ста тысяч рублей на руки.
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Сами соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению, так, в России на сегодняшний день открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, подчеркнули в HeadHunter.
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