16:10 01.07.2022 (обновлено: 16:20 01.07.2022)
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 18,6 процента
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 18,6%, вакцинация первым компонентом проведена почти 93 миллиона раз, двумя – 88,5 миллиона, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом 92 906 887, полная вакцинация 88 507 589, коллективный иммунитет 18,6%", - говорится в сообщении.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 21,5%.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". 1 апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.