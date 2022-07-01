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В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
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В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 18,6%, вакцинация первым компонентом проведена почти 93 миллиона раз, двумя – 88,5... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:10
2022-07-01T16:20
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 18,6%, вакцинация первым компонентом проведена почти 93 миллиона раз, двумя – 88,5 миллиона, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом 92 906 887, полная вакцинация 88 507 589, коллективный иммунитет 18,6%", - говорится в сообщении.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 21,5%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". 1 апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия
16:10 01.07.2022 (обновлено: 16:20 01.07.2022)
 
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 18,6 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 18,6%, вакцинация первым компонентом проведена почти 93 миллиона раз, двумя – 88,5 миллиона, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом 92 906 887, полная вакцинация 88 507 589, коллективный иммунитет 18,6%", - говорится в сообщении.
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". 1 апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
 
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