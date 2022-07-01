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Греческий политик хочет создать пророссийское движение - РИА Новости, 01.07.2022
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Греческий политик хочет создать пророссийское движение
Греческий политик хочет создать пророссийское движение - РИА Новости, 01.07.2022
Греческий политик хочет создать пророссийское движение
Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:47
2022-07-01T12:07
нотис мариас
греция
россия
сша
сириза
европарламент
в мире
панайотис лафазанис
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить стратегические дружественные связи во всех сферах с Россией, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.Лафазанис был одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра. Вместе с соратниками Лафазанис вышел из правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА в 2015 году в знак протеста после резкого изменения политического курса СИРИЗА и создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита").Сейчас политик создает новое политическое движение "Национальное освобождение" и ведет переговоры о создании политического фронта с участием тех сил, которые выступают против сегодняшней системы в Греции и хотят нового курса.Лафазанис сообщил, что сейчас идет обсуждение с рядом политиков и объединений, в частности, обсуждается сотрудничество с бывшим депутатом Европарламента Нотисом Мариасом и его партией "Греция - другой путь".Политик заметил при этом, что не стал бы говорить о создании "русофильской" партии. "Поскольку сразу найдутся недоброжелатели, кто будет нас обвинять в том, что мы хотим поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение - России. Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром", - сказал он.Лафазанис подчеркнул, что у Греции много цивилизационного общего с Россией."Россия - держава с глубокой культурной традицией. И если здесь некоторые близоруко запрещают книги Достоевского, Толстого, запрещают культурные представления из России, запрещают кинематографические произведения, чтобы показать, насколько они послушны США и как они противостоят России, то это варварство, нас всех возвращают назад, в темноту", - сказал политик.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/gretsiya-1798871762.html
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нотис мариас, греция, россия, сша, сириза, европарламент, в мире, панайотис лафазанис
11:47 01.07.2022 (обновлено: 12:07 01.07.2022)
 
Греческий политик хочет создать пророссийское движение

Экс-министр энергетики Греции Лафазанис хочет создать пророссийское движение

© РИА НовостиЭкс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис. Архивное фото
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить стратегические дружественные связи во всех сферах с Россией, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.
Лафазанис был одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра. Вместе с соратниками Лафазанис вышел из правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА в 2015 году в знак протеста после резкого изменения политического курса СИРИЗА и создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита").
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:13
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
Сейчас политик создает новое политическое движение "Национальное освобождение" и ведет переговоры о создании политического фронта с участием тех сил, которые выступают против сегодняшней системы в Греции и хотят нового курса.
"Мы хотим создать в Греции новое движение, которое восстановит в нашей стране национальную независимость, и Греция перестанет быть лагерем западных центров. Мы ставим под сомнение Европейский союз, как и участие Греции в НАТО. Мы считаем, что Греция должна иметь новый автономный курс, исключительно в наших национальных интересах", - сказал Лафазанис.
Лафазанис сообщил, что сейчас идет обсуждение с рядом политиков и объединений, в частности, обсуждается сотрудничество с бывшим депутатом Европарламента Нотисом Мариасом и его партией "Греция - другой путь".
"Мы не хотим и мы отвергаем антироссийскую политику, антироссийский психоз. Мы не хотим проводить санкции против России, с которой нас ничего не разделяет. У нас нет разногласий с Россией. Мы любим Россию", - сказал Лафазанис.
Политик заметил при этом, что не стал бы говорить о создании "русофильской" партии. "Поскольку сразу найдутся недоброжелатели, кто будет нас обвинять в том, что мы хотим поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение - России. Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром", - сказал он.
Лафазанис подчеркнул, что у Греции много цивилизационного общего с Россией.
"Россия - держава с глубокой культурной традицией. И если здесь некоторые близоруко запрещают книги Достоевского, Толстого, запрещают культурные представления из России, запрещают кинематографические произведения, чтобы показать, насколько они послушны США и как они противостоят России, то это варварство, нас всех возвращают назад, в темноту", - сказал политик.
Читайте полный текст интервью >>
Греческий флаг - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Нотис МариасГрецияРоссияСШАСИРИЗАЕвропарламентВ миреПанайотис Лафазанис
 
 
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