11:47 01.07.2022 (обновлено: 12:07 01.07.2022)
Греческий политик хочет создать пророссийское движение
Экс-министр энергетики Греции Лафазанис хочет создать пророссийское движение
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис. Архивное фото
АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить стратегические дружественные связи во всех сферах с Россией, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.
Лафазанис был одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра. Вместе с соратниками Лафазанис вышел из правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА в 2015 году в знак протеста после резкого изменения политического курса СИРИЗА и создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита").
Сейчас политик создает новое политическое движение "Национальное освобождение" и ведет переговоры о создании политического фронта с участием тех сил, которые выступают против сегодняшней системы в Греции и хотят нового курса.
"Мы хотим создать в Греции новое движение, которое восстановит в нашей стране национальную независимость, и Греция перестанет быть лагерем западных центров. Мы ставим под сомнение Европейский союз, как и участие Греции в НАТО. Мы считаем, что Греция должна иметь новый автономный курс, исключительно в наших национальных интересах", - сказал Лафазанис.
Лафазанис сообщил, что сейчас идет обсуждение с рядом политиков и объединений, в частности, обсуждается сотрудничество с бывшим депутатом Европарламента Нотисом Мариасом и его партией "Греция - другой путь".
"Мы не хотим и мы отвергаем антироссийскую политику, антироссийский психоз. Мы не хотим проводить санкции против России, с которой нас ничего не разделяет. У нас нет разногласий с Россией. Мы любим Россию", - сказал Лафазанис.
Политик заметил при этом, что не стал бы говорить о создании "русофильской" партии. "Поскольку сразу найдутся недоброжелатели, кто будет нас обвинять в том, что мы хотим поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение - России. Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром", - сказал он.
Лафазанис подчеркнул, что у Греции много цивилизационного общего с Россией.
"Россия - держава с глубокой культурной традицией. И если здесь некоторые близоруко запрещают книги Достоевского, Толстого, запрещают культурные представления из России, запрещают кинематографические произведения, чтобы показать, насколько они послушны США и как они противостоят России, то это варварство, нас всех возвращают назад, в темноту", - сказал политик.
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