https://ria.ru/20220701/gretsiya-1799503385.html

Греческий политик хочет создать пророссийское движение

Греческий политик хочет создать пророссийское движение - РИА Новости, 01.07.2022

Греческий политик хочет создать пророссийское движение

Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:47

2022-07-01T11:47

2022-07-01T12:07

нотис мариас

греция

россия

сша

сириза

европарламент

в мире

панайотис лафазанис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799486125_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df3a5837d99743c5c76ab5a2cc90b270.jpg

АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения Греции, необходимо восстановить национальную независимость страны и установить стратегические дружественные связи во всех сферах с Россией, заявил в интервью РИА Новости известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.Лафазанис был одним из самых влиятельных политиков на левом фланге политического спектра. Вместе с соратниками Лафазанис вышел из правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА в 2015 году в знак протеста после резкого изменения политического курса СИРИЗА и создал партию "Народное единство" ("Лаики энотита").Сейчас политик создает новое политическое движение "Национальное освобождение" и ведет переговоры о создании политического фронта с участием тех сил, которые выступают против сегодняшней системы в Греции и хотят нового курса.Лафазанис сообщил, что сейчас идет обсуждение с рядом политиков и объединений, в частности, обсуждается сотрудничество с бывшим депутатом Европарламента Нотисом Мариасом и его партией "Греция - другой путь".Политик заметил при этом, что не стал бы говорить о создании "русофильской" партии. "Поскольку сразу найдутся недоброжелатели, кто будет нас обвинять в том, что мы хотим поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение - России. Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром", - сказал он.Лафазанис подчеркнул, что у Греции много цивилизационного общего с Россией."Россия - держава с глубокой культурной традицией. И если здесь некоторые близоруко запрещают книги Достоевского, Толстого, запрещают культурные представления из России, запрещают кинематографические произведения, чтобы показать, насколько они послушны США и как они противостоят России, то это варварство, нас всех возвращают назад, в темноту", - сказал политик.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/gretsiya-1798871762.html

греция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нотис мариас, греция, россия, сша, сириза, европарламент, в мире, панайотис лафазанис