https://ria.ru/20220701/briks-1799713102.html

На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС - РИА Новости, 01.07.2022

На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

"Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:24

2022-07-01T21:24

2022-07-01T22:36

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брикс

g7

россия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, пишет американское издание The Hill.В статье подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление."Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики", — заключил журналист.Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ.На прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин. Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, брикс, g7, россия