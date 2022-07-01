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На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС - РИА Новости, 01.07.2022
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На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС - РИА Новости, 01.07.2022
На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
"Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:24
2022-07-01T22:36
в мире
брикс
g7
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, пишет американское издание The Hill.В статье подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление."Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики", — заключил журналист.Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ.На прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин. Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, брикс, g7, россия
21:24 01.07.2022 (обновлено: 22:36 01.07.2022)
 
На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

The Hill пишет, что "Большая семерка" может уступить глобальное лидерство странам БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран — участников БРИКС
Флаги стран — участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, пишет американское издание The Hill.

"Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному", — заметил автор.

В статье подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.
Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление.
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"Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики", — заключил журналист.
Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ.
На прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин. Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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