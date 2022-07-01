21:24 01.07.2022 (обновлено: 22:36 01.07.2022)
На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
The Hill пишет, что "Большая семерка" может уступить глобальное лидерство странам БРИКС
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Большая семерка" может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, пишет американское издание The Hill.
"Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному", — заметил автор.
В статье подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.
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"Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики", — заключил журналист.
На прошлой неделе состоялся 14-й саммит БРИКС под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин. Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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