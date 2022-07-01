https://ria.ru/20220701/bayden-1799479274.html

Байден перепутал братьев Кличко

Байден перепутал братьев Кличко - РИА Новости, 01.07.2022

Байден перепутал братьев Кличко

Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:06

2022-07-01T10:06

2022-07-01T11:51

в мире

джо байден

владимир кличко

педро санчес

мадрид

киев

сша

нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер рассказал в интервью немецкой газете Bild.По словам спортсмена, американский лидер намеревался побеседовать с киевским градоначальником, но по ошибке обратился к нему."Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот", — рассказал Владимир Кличко.Как отмечает издание, американский лидер на мероприятии уделил братьям Кличко достаточно много времени. Среди прочего Байден рассказал им о внуках, которые, по его словам, стали фанатами спортсменов.Президент США попал в несколько неловких ситуаций на саммите в Мадриде. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией, а также перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799328878.html

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киев

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

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