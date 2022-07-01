10:06 01.07.2022 (обновлено: 11:51 01.07.2022)
Байден перепутал братьев Кличко
Президент США Джо Байден перепутал братьев Кличко на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер рассказал в интервью немецкой газете Bild.
По словам спортсмена, американский лидер намеревался побеседовать с киевским градоначальником, но по ошибке обратился к нему.
"Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот", — рассказал Владимир Кличко.
Как отмечает издание, американский лидер на мероприятии уделил братьям Кличко достаточно много времени. Среди прочего Байден рассказал им о внуках, которые, по его словам, стали фанатами спортсменов.
Президент США попал в несколько неловких ситуаций на саммите в Мадриде. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией, а также перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении Североатлантического альянса.
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