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Байден перепутал братьев Кличко - РИА Новости, 01.07.2022
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Байден перепутал братьев Кличко
Байден перепутал братьев Кличко - РИА Новости, 01.07.2022
Байден перепутал братьев Кличко
Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:06
2022-07-01T11:51
в мире
джо байден
владимир кличко
педро санчес
мадрид
киев
сша
нато
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер рассказал в интервью немецкой газете Bild.По словам спортсмена, американский лидер намеревался побеседовать с киевским градоначальником, но по ошибке обратился к нему."Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот", — рассказал Владимир Кличко.Как отмечает издание, американский лидер на мероприятии уделил братьям Кличко достаточно много времени. Среди прочего Байден рассказал им о внуках, которые, по его словам, стали фанатами спортсменов.Президент США попал в несколько неловких ситуаций на саммите в Мадриде. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией, а также перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении Североатлантического альянса.
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в мире, джо байден, владимир кличко, педро санчес, мадрид, киев, сша, нато, виталий кличко
10:06 01.07.2022 (обновлено: 11:51 01.07.2022)
 
Байден перепутал братьев Кличко

Президент США Джо Байден перепутал братьев Кличко на саммите НАТО в Мадриде

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог отличить мэра Киева Виталия Кличко от его брата Владимира во время саммита НАТО в Мадриде. Об этом известный в прошлом боксер рассказал в интервью немецкой газете Bild.
По словам спортсмена, американский лидер намеревался побеседовать с киевским градоначальником, но по ошибке обратился к нему.
"Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот", — рассказал Владимир Кличко.
Как отмечает издание, американский лидер на мероприятии уделил братьям Кличко достаточно много времени. Среди прочего Байден рассказал им о внуках, которые, по его словам, стали фанатами спортсменов.
Президент США попал в несколько неловких ситуаций на саммите в Мадриде. Так, он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого, Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией, а также перепутал Швецию со Швейцарией, говоря о расширении Североатлантического альянса.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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В миреДжо БайденВладимир КличкоПедро СанчесМадридКиевСШАНАТОВиталий Кличко
 
 
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