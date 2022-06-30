https://ria.ru/20220630/shmidt-1799036063.html

Евгений Шмидт: нельзя закрывать глаза на дискриминацию русских в Германии

Евгений Шмидт: нельзя закрывать глаза на дискриминацию русских в Германии - РИА Новости, 30.06.2022

Евгений Шмидт: нельзя закрывать глаза на дискриминацию русских в Германии

Идея создания некоммерческой организации по предотвращению дискриминации русскоязычных в Германии витала в воздухе уже давно, считают представители новой НКО. О РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:00

2022-06-30T10:00

2022-06-30T10:00

интервью

германия

россия

бундестаг германии

олаф шольц

украина

санкции в отношении россии

русофобия

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Идея создания некоммерческой организации по предотвращению дискриминации русскоязычных в Германии витала в воздухе уже давно, считают представители новой НКО. О проблемах, с которыми сегодня сталкивается русскоязычное население в ФРГ, причинах, которые привели к всплеску русофобии, и о том, какую поддержку будут оказывать в этой связи русским, в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал соучредитель НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.– Во вторник на заседании фракции АдГ в бундестаге вы были выбраны уполномоченным по правам русских в Германии. Каким образом планируете отстаивать интересы русскоязычного населения ФРГ?– Я сразу уточню, на заседании фракции "Альтернатива для Германии" меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов. Я стал заместителем главы этой НКО – на этом посту буду держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом.– Кто стал главой организации?– Ульрих Ойме, он бывший депутат (бундестага от партии АдГ – ред.). У него будет больше времени заниматься основной деятельностью НКО, поэтому ему и дали роль главы. У меня сейчас большую часть времени занимает депутатская деятельность.– Ваша организация по предотвращению дискриминации русских немцев и русскоязычных уже функционирует?– Она уже существует. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет. Тем не менее, уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много.За мою депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов. Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу.– Связана ли НКО с партией "Альтернатива для Германии"?– Некоммерческая организация не связана с партией. Хотя в ней есть и представители "Альтернативы для Германии", но в нее также входят и те, кто не состоит в партии. Кроме того, один из организаторов НКО является членом партии Христианских демократов (Христианско-демократический союз ФРГ, нем. CDU – ред.). Поэтому организация с политикой никак не связана. В силу определенных обстоятельств, конечно, среди ее учредителей превалируют члены партии "Альтернатива для Германии", потому что именно она в большей мере и отражает целевую группу таких граждан.– Кому принадлежала инициатива создания этой НКО?– Она принадлежала восьми разным людям, которые впоследствии и стали ее организаторами. Среди них журналисты, писатели, депутаты разных уровней парламентов Германии, члены руководства партии "Альтернатива для Германии". Сама идея витала в воздухе уже давно – в силу усугубившейся проблемы дискриминации, связанной с военным конфликтом на Украине. Поэтому организация сложилась совершенного логически.– Вы сказали, что к вам уже начали поступать обращения русскоязычных граждан, столкнувшихся с дискриминацией. Можете рассказать подробнее?– Сейчас я бы не хотел говорить о подробностях, потому что наш адвокат в данный момент проводит юридическую экспертизу этих случаев. Но могу сказать, что они очень разные: например, это проблемы на работе, связанные с работодателем, у тех, у кого есть российские корни, либо кто прибыл из России. То есть возникают проблемы с работодателями, которые политически ангажированы. Либо возникают проблемы с какими-то государственными структурами у находящихся здесь русскоязычных граждан.Также немалый пласт проблем связан с учебными учреждениями, где школьники подвергаются гонениям, притеснениям или какой-то дискриминации ввиду того, что их родители когда-то приехали с территории бывшего Советского Союза.Причем удивительно, что такие проблемы касаются и части российских немцев, прибывших из Казахстана, и не имеющих ничего общего с Россией. Но тут гребут всех под одну гребенку. Русофобия тут не делает никаких исключений.– Связаны ли такие инциденты с конфликтами между украинцами и русскими, проживающими сейчас в Германии, или есть случаи дискриминации и со стороны коренных немцев?– Нет, в том-то и дело, такие инциденты происходят либо со стороны властей или каких-то государственных органов, либо со стороны местных немцев, которые ввиду массированной пропаганды, которая здесь наблюдается в СМИ, считают необходимым или возможным подвергать дискриминации русскоязычных граждан, проживающих в Германии.– Сколько таких обращений к вам уже поступило?– НКО была создана совсем недавно, буквально на прошлой неделе, и мы только начали фиксировать такие случаи. Но их действительно много. Ко мне, в силу моей депутатской деятельности, уже обращались люди. Помимо этого, подобные инциденты всегда на слуху. Но не каждый случай требует какого-либо вмешательства со стороны нашей организации, речь идет о бытовых проблемах, которые тут происходят, например, у кого-то поцарапали на улице машину, либо что-то на ней нарисовали, или колеса прокололи, или просто ребенка задели в школе. Много бытовых случаев. Но, тем не менее, такое явление существует, и на него нельзя закрывать глаза или отмалчиваться. Проблема настолько острая, что она неоднократно поднималась в Бундестаге, и канцлер Олаф Шольц в одном из своих обращений сказал о недопустимости подобного рода явлений в Германии. Мы находимся все же в правовом государстве, и никакого рода дискриминации здесь быть не должно.– О каком количестве подобных случаев идет речь?– Мне сложно пока говорить о статистике. Но речь не о десятках точно – речь о сотнях или тысячах случаев.– Считаете ли вы, что в данном случае усилий местных правоохранителей и российского посольства недостаточно?– Ввиду того, что проблема существует, а Германия – правовое государство, люди имеют возможность отстаивать свои права, при этом не у каждого есть средства на квалифицированного юриста. Также не каждый знает, как правильно реагировать в той или иной ситуации, как он должен свои права отстаивать. Дело в том, что проблема для многих новая. До начала военного конфликта на Украине проблема с русофобией не стояла остро. Поэтому многие сейчас просто напуганы или растеряны, не знают, как действовать. В этой связи мы бы и хотели оказывать им поддержку – в качестве консультаций и юридического сопровождения. Чтобы люди не чувствовали, что они предоставлены сами себе, без какой-либо поддержки.– Насколько тщательно, на ваш взгляд, сегодня в Германии расследуются инциденты, связанные с русофобией?– У нас нет никаких претензий к правоохранителям Германии. Если доходит до рассмотрения дел, то, конечно, все осуществляется в рамках нашего правового государства. Однако очень многие люди за всю свою жизнь не сталкивались ни с полицией, ни с прокуратурой, ни с судами. И зачастую они просто не знают, как правильно поступать, что нужно сделать. Им мы и хотели бы помочь, если потребуется юридическая или иная поддержка, подсказать, как действовать.– То есть вы готовы обращаться в суды, чтобы отстаивать права русскоязычных?– Естественно, да. Наш адвокат настроен решительно. И при вопиющих случаях мы должны показать, что люди не предоставлены здесь самим себе, что в рамках нашей правовой системы мы будем отстаивать права граждан и не допускать подобного рода дискриминаций. Будем освещать такие инциденты и в прессе, и в социальных сетях.– Кто именно будет оказывать юридическую поддержку?– Для начала среди учредителей нашей организации есть адвокат – местный немец из Берлина, он специализируется на подобного рода делах. Он и будет в первую очередь заниматься юридическим сопровождением этих дел. А дальше будем смотреть, как у нас будет и с финансами, и со временем. Может быть, удастся привлечь и других юристов.– А планируете ли вы взаимодействовать с российской стороной по этому поводу?– Пока нет. На данный момент мы считаем это внутриполитическим явлением.– Что вы думаете про "отмену" русской культуры? Есть ли риск такой отмены сегодня в Германии?– Первые тревожные звоночки уже поступают, к сожалению. В магазинах традиционный российский товар пытаются убрать из ассортимента, выступления российских культурных деятелей пытаются либо "задвинуть", либо отменить, либо добиться от них публичного осуждения военного конфликта. Происходит политизация культурной сферы, что для меня абсолютно неприемлемо.Эти всплески русофобии, конечно, связаны с проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ. Культурные обмены и культура в целом должны оставаться вне политики, но тут уж остается пожелать здравомыслия нашим политикам, которые пытаются и в культуре, и в образовании, и в быту просто навязать свою политическую повестку. Считаю это неприемлемым.– Что касается российского бизнеса, не считаете ли вы, что здесь также ущемляются права русских?– Тут можно говорить не о русских, а именно об экономических негативных последствиях. Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Я лично, и фракция "Альтернатива для Германии" открыто выступаем против санкций. Потому что санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям – растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни – без достижения каких-либо результатов. Санкции абсолютно контрпродуктивны и в первую очередь вредят нам самим. И не в последнюю очередь, конечно, отношениям между двумя странами.Мы хотели бы выстраивать конструктивные отношения, без санкционной политики. Нужно уметь договариваться. Для этого и существует дипломатия. Санкции, как правило, не достигают поставленных результатов.Отвечая на ваш вопрос, в рамках санкционной войны действительно страдает и российский бизнес на территории Германии. Но тут мы ничего не можем сделать. Только надеемся, что когда-то политики сядут за стол и смогут договориться, смогут прийти к какому-то взаимному компромиссу, а взаимным санкциям будет положен конец.

https://ria.ru/20220624/germaniya-1797946792.html

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751972169.html

https://ria.ru/20220609/rossiya-1794278704.html

https://ria.ru/20220621/rusofobiya-1796960787.html

https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html

https://ria.ru/20220530/germaniya-1791871858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, германия, россия, бундестаг германии, олаф шольц, украина, санкции в отношении россии, русофобия