https://ria.ru/20220630/prava-1799207941.html

МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права

МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права - РИА Новости, 30.06.2022

МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права

ГИБДД планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:31

2022-06-30T11:31

2022-06-30T12:39

общество

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников."В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения", - сказал он на пресс-конференции.Черников отметил, что для этого необходимо будет внести поправки в правила дорожного движения. "Конечно, поправки нужны будут. У нас законодательно сегодня принят именно экспериментальный режим. Мы говорим сегодня об СТС экспериментального режима", - ответил он на вопрос, нужны ли будут поправки в ПДД для реализации электронных документов.Черников добавил, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения. В частности, инспектор может усомниться в подлинности VIN-номера.

https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)