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МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права - РИА Новости, 30.06.2022
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МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права
МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права - РИА Новости, 30.06.2022
МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права
ГИБДД планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:31
2022-06-30T12:39
общество
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников."В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения", - сказал он на пресс-конференции.Черников отметил, что для этого необходимо будет внести поправки в правила дорожного движения. "Конечно, поправки нужны будут. У нас законодательно сегодня принят именно экспериментальный режим. Мы говорим сегодня об СТС экспериментального режима", - ответил он на вопрос, нужны ли будут поправки в ПДД для реализации электронных документов.Черников добавил, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения. В частности, инспектор может усомниться в подлинности VIN-номера.
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общество, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:31 30.06.2022 (обновлено: 12:39 30.06.2022)
 
МВД планирует до конца года внедрить электронные водительские права

Начальник ГИБДД Черников: до конца года планируется внедрить электронные права

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД планирует до конца года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.
"В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения", - сказал он на пресс-конференции.
Черников отметил, что для этого необходимо будет внести поправки в правила дорожного движения. "Конечно, поправки нужны будут. У нас законодательно сегодня принят именно экспериментальный режим. Мы говорим сегодня об СТС экспериментального режима", - ответил он на вопрос, нужны ли будут поправки в ПДД для реализации электронных документов.
Черников добавил, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения. В частности, инспектор может усомниться в подлинности VIN-номера.
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