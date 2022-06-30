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В Кремле высказались о заявлениях Бориса Джонсона
В Кремле высказались о заявлениях Бориса Джонсона - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле высказались о заявлениях Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает много заявлений, некоторые из них чудовищны по своему содержанию, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:33
2022-06-30T14:33
2022-06-30T15:19
юрий ушаков
джоко видодо
индонезия
россия
большая двадцатка
борис джонсон
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает много заявлений, некоторые из них чудовищны по своему содержанию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв Джонсона "бойкотировать саммит G20" и высказывание, что он будет "изумлен, если (президент РФ Владимир) Путин приедет лично".Кроме того, Песков отметил, что такие заявления не повлияют на решение Кремля.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на участие в саммите G20 в очном формате. При этом, по его словам, пока нет окончательного решения, на каком уровне РФ будет принимать участие.
https://ria.ru/20220629/putin-1799133382.html
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юрий ушаков, джоко видодо, индонезия, россия, большая двадцатка, борис джонсон
14:33 30.06.2022 (обновлено: 15:19 30.06.2022)
В Кремле высказались о заявлениях Бориса Джонсона
Песков заявил, что призыв Джонсона бойкотировать саммит G20 не повлияет на планы Кремля