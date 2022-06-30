https://ria.ru/20220630/bilety-1799025590.html

Названы самые бюджетные направления для отдыха в России

Названы самые бюджетные направления для отдыха в России - РИА Новости, 30.06.2022

Названы самые бюджетные направления для отдыха в России

Сервис для планирования путешествий назвал маршруты, по которым можно найти недорогие варианты перелетов и железнодорожных поездок на июль, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:45

2022-06-30T04:45

2022-06-30T04:45

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал маршруты, по которым можно найти недорогие варианты перелетов и железнодорожных поездок на июль, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов сервиса по востребованным направлениям.Чаще всего на июль путешественники ищут авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани. Самый выгодный перелёт из столицы можно совершить в Архангельск — в среднем за 2 300 рублей. До Санкт-Петербурга, как и до Мурманска, добраться будет несколько дороже — за 2 500 рублей. Долететь до Казани можно потратив 2 800 рублей, а до Самары или Уфы — 3 100 рублей. Замыкают топ бюджетных направлений Набережные Челны, куда билет из Москвы стоит порядка 3 200 рублей.Жителям Северной столицы в середине лета выгоднее всего совершить авиапутешествие в Москву — цена билета сюда составляет в среднем 2 700 рублей. Рейсы до Мурманска можно найти за три тысячи рублей, до Вологды — за 3 800 рублей, а до Костромы — за 3 900 рублей. Чтобы долететь до Архангельска или Калуги в бюджет нужно заложить 4 200 рублей.В июле из Сочи самая низкая средняя стоимость билета зафиксирована в Минеральные Воды — 2 400 рублей, а также в Махачкалу — 2 800 рублей. Перелет в Москву обойдется в шесть тысяч рублей. До Нижнего Новгорода добраться по воздуху можно в среднем за семь тысяч, а до Казани и Кирова — за 7 100 рублей.Из столицы Урала самый выгодный перелет можно совершить в Уфу, он обойдётся в 3 800 рублей. Авиапутешествие в Москву, как и в Нягань, стоит около четырех тысяч рублей, а в город Советский — 4 200 рублей. Несколько дороже будет жителям Екатеринбурга добраться до Урая (5 200 рублей), Тюмени и Белоярского (по 5 600 рублей).Наиболее дешевые билеты из Казани в июле будут в Москву (в среднем за 2 700 рублей) и Саранск (за три тысячи рублей). Улететь в Кострому можно за 3 800 рублей, Калугу — 3 900 рублей, а Санкт-Петербург — 4 500 рублей. До Уфы стоимость авиабилета составляет в среднем пять тысяч рублей.Чаще всего туристы ищут билеты на поезда с отправлением в июле из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Нижнего Новгорода. Из столицы бюджетнее всего доехать на поезде до Нижнего Новгорода (в среднем за 1 200 рублей), чуть дороже, в 1 300 рублей, обойдётся путешествие до Санкт-Петербурга. Также выгодно добираться в Чебоксары (1 400 рублей), Саратов (1 700 рублей) и Казань (1 800 рублей).Петербуржцам недорого будет отправиться на поезде в Москву (билет стоит в среднем 1 500 рублей). Путешествие в Калугу обойдется в 1 800 рублей, в Кострому — 2 400 рублей, а Нижний Новгород — 2 600 рублей. Добраться до Чебоксар можно с бюджетом в 2 600 рублей.Жители Сочи в июле могут выгодно съездить в Краснодар (730 рублей), Анапу (1 000 рублей) и Минеральные Воды (1 900 рублей). Билет до Симферополя будет стоить 2 600 рублей, а до Москвы — 3 800 рублей.Из Казани выгоднее всего отправиться в Москву — билет обойдётся порядка 1 500 рублей. Также недорого добраться можно до Нижнего Новгорода, заплатив 2 100 рублей, Волгограда — 2 700 рублей и Минеральных Вод — 2 900 рублей. Цена поездки в Анапу в среднем составляет 3 500 рублей.Самый дешевый билет на поезд из Нижнего Новгорода можно взять в Самару или Москву, он обойдётся в 1 200 рублей. Чтобы отправиться в Уфу следует заложить 1 800 рублей, а в Санкт-Петербург — две тысячи рублей. Средняя стоимость путешествия в Пермь составляет 2 100 рублей, а в Казань и Саратов — 2 200 рублей.

https://ria.ru/20220629/avtobusy-1798738284.html

https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html

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Лана Баева

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