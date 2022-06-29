https://ria.ru/20220629/ukraina-1798961193.html

Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде

Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022

Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде

Европейские политики понимают, что Украина проигрывает, и пытаются Киев воодушевить воинственными заявлениями, сказал РИА Новости в среду сенатор от Крыма... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:29

2022-06-29T12:29

2022-06-29T12:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европейские политики понимают, что Украина проигрывает, и пытаются Киев воодушевить воинственными заявлениями, сказал РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее премьер-министр Бельгии сообщил о позиции НАТО, которая была озвучена Владимиру Зеленскому - конфликт с Россией может быть решен только на поле боя."Среди государств-членов ЕС есть политики - весьма воинственные личности, такие как англичане, поляки, бельгийцы. Они говорят все что попало", - сказал Цеков. Он отметил, что нынешнее заявление бельгийского премьера лишь подтверждает то, о чем говорила Россия - "что конфликт на Украине развязали ЕС и США", поскольку они теряли свое лидерство на международной арене и связывали это "с упрямством" России, которая не желала подчиняться их правилам.Цеков считает, что нынешнее заявление о решении конфликта с РФ только на поле боя было сделано с учетом того, что Запад понимает - "Украина проигрывает, и они пытаются ее воодушевить". По мнению законодателя, подобная воинственная риторика "не представляет угрозы для России". Да и на Украине понимают, что они воюют не за себя, а за Европу, заключил он.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, евросоюз, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр