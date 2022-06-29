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Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798961193.html
Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде
Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.06.2022
Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде
Европейские политики понимают, что Украина проигрывает, и пытаются Киев воодушевить воинственными заявлениями, сказал РИА Новости в среду сенатор от Крыма... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:29
2022-06-29T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
совет федерации рф
сергей цеков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европейские политики понимают, что Украина проигрывает, и пытаются Киев воодушевить воинственными заявлениями, сказал РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее премьер-министр Бельгии сообщил о позиции НАТО, которая была озвучена Владимиру Зеленскому - конфликт с Россией может быть решен только на поле боя."Среди государств-членов ЕС есть политики - весьма воинственные личности, такие как англичане, поляки, бельгийцы. Они говорят все что попало", - сказал Цеков. Он отметил, что нынешнее заявление бельгийского премьера лишь подтверждает то, о чем говорила Россия - "что конфликт на Украине развязали ЕС и США", поскольку они теряли свое лидерство на международной арене и связывали это "с упрямством" России, которая не желала подчиняться их правилам.Цеков считает, что нынешнее заявление о решении конфликта с РФ только на поле боя было сделано с учетом того, что Запад понимает - "Украина проигрывает, и они пытаются ее воодушевить". По мнению законодателя, подобная воинственная риторика "не представляет угрозы для России". Да и на Украине понимают, что они воюют не за себя, а за Европу, заключил он.
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в мире, украина, россия, евросоюз, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр
12:29 29.06.2022
 
Евросоюз понимает, что Украина проигрывает, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: воинственные заявления ЕС связаны с пониманием, что Украина проигрывает

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европейские политики понимают, что Украина проигрывает, и пытаются Киев воодушевить воинственными заявлениями, сказал РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее премьер-министр Бельгии сообщил о позиции НАТО, которая была озвучена Владимиру Зеленскому - конфликт с Россией может быть решен только на поле боя.
"Среди государств-членов ЕС есть политики - весьма воинственные личности, такие как англичане, поляки, бельгийцы. Они говорят все что попало", - сказал Цеков. Он отметил, что нынешнее заявление бельгийского премьера лишь подтверждает то, о чем говорила Россия - "что конфликт на Украине развязали ЕС и США", поскольку они теряли свое лидерство на международной арене и связывали это "с упрямством" России, которая не желала подчиняться их правилам.
Цеков считает, что нынешнее заявление о решении конфликта с РФ только на поле боя было сделано с учетом того, что Запад понимает - "Украина проигрывает, и они пытаются ее воодушевить". По мнению законодателя, подобная воинственная риторика "не представляет угрозы для России". Да и на Украине понимают, что они воюют не за себя, а за Европу, заключил он.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
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