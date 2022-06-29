https://ria.ru/20220629/sammit-1798977087.html

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в узком составе

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в узком составе - РИА Новости, 29.06.2022

Путин участвует в заседании Каспийского саммита в узком составе

Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе, передает... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:31

политика

россия

владимир путин

каспийское море

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде в среду принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.После заседания в узком составе ожидается также встреча в расширенном формате. По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите также принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, каспийское море