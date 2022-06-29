https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html

Каспийский саммит

Каспийский саммит - РИА Новости, 29.06.2022

Каспийский саммит

Каспийский саммит – встреча лидеров пяти прикаспийский государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркмении. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:35

2022-06-29T00:35

2022-06-29T00:35

справки

каспийское море

азербайджан

иран

россия

казахстан

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Каспийский саммит – встреча лидеров пяти прикаспийский государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркмении. Каспийское море – крупнейший на земном шаре замкнутый водоем, бессточное солоноватое озеро. Из-за размеров, своеобразия природных условий и сложности гидрологических процессов Каспий принято относить к классу замкнутых внутриматериковых морей.Природные ресурсы Каспийского моря богаты и разнообразны.По данным Минприроды РФ на 2018 год, только разведанные запасы углеводородов каспийского шельфа составляли 2,95 миллиарда тонн нефти и 3,1 триллиона кубометров газа. Извлекаемые запасы – 1,5 миллиарда тонн условного топлива (принятая при расчетах единица учета углеводородов). Из них 25-30% – нефть, остальное газ и конденсат.В то же время есть данные зарубежных экспертов, согласно которым размер геологических нефтегазовых ресурсов Каспия – от 26 до 40 миллиардов тонн условного топлива. Каспий является также кладезем уникальных биоресурсов. Так, в нем сосредоточено 90% мировых запасов осетровых рыб. Прикаспийский регион, представляя собой разветвленную сеть морских, сухопутных и трубопроводных маршрутов, выступает как стратегически ценный транспортно-коммуникационный участок Евразии. Каспийский регион известен также как массовое местообитание водоплавающих и околоводных птиц. Через Каспийское море ежегодно мигрируют около шести миллионов перелетных птиц.Начиная с Каспийского похода Петра I (1722-1723) и подписания по его итогам Петербургского трактата, статус Каспия решался двумя региональными державами: Ираном (до 1935 года – Персия, после 1979 года – Исламская Республика Иран) и Российской империей (после 1922 года – СССР, после 1991 года – Российская Федерация). До этого времени море в течение нескольких веков находилось под персидским контролем. Юридическую базу статуса Каспия составляли Гюлистанский (1813) и Туркманчайский (1828) мирные договоры по итогам русско-персидских войн. Согласно этим документам Персия лишилась своих владений на Южном и Северном Кавказе.Договоренности с Тегераном от 1921 года стали основой статуса Каспия на 70 лет. Советско-иранские соглашения, дополненные в 1927 и 1940 годах, давали Каспию статус закрытого моря, деятельность на котором была разрешена только двум прибрежным странам. При этом советско-иранские соглашения никак не регламентировали вопросы добычи нефти и газа, недропользования.Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права (Азербайджана, Казахстана и Туркмении) поставило вопрос о разграничении Каспия теперь уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Как внутриконтинентальный водоем, Каспий не подпадает под действие норм международного морского права, поскольку не имеет естественного выхода в Мировой океан. В 1992 году Тегеран предложил основать Организацию регионального сотрудничества прикаспийских государств. Долгое время государствам в пятистороннем формате не удавалось прийти к соглашению о правовом статусе Каспийского моря.Азербайджан и Казахстан, обладающие солидными запасами углеводородов в своих прибрежных и шельфовых зонах, изначально выступали за раздел Каспия по национальным секторам. Иран и Россия же настаивали на принципах совместного использования моря. Затем в 1996 году Россия выдвинула предложение о выделении каждому из прикаспийских государств 45-мильных секторов с созданием в центральной части моря зоны, совместно используемой и управляемой по принципу кондоминиума. Туркмения, чья позиция сперва была близка к ирано-российской, затем пожелал иметь свой национальный сектор Каспия.С 1996 года периодически проходили совещания министров иностранных дел, с разной интенсивностью заседала Специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Постоянный характер носила работа совместных комиссий и комитетов, занятых мониторингом проблем каспийских биологических ресурсов, метеорологии, окружающей среды. Важным элементом каспийской международно-правовой базы являлись (и являются сейчас) соглашения, заключенные большинством прикаспийских государств между собой в двух- и трехстороннем форматах по вопросу о разграничении дна и недр Каспийского моря в целях недропользования. 23-24 апреля 2002 года в Ашхабаде (Туркмения) состоялся первый саммит прикаспийских государств. К этому моменту позиции стран заметно изменились. Азербайджан, Казахстан и Россия предложили разделить дно Каспия по принципу серединной линии, которая в дальнейшем может модифицироваться по договоренности сторон, а водную поверхность моря оставить общей. Туркмения выступила за установление 15-мильной прибрежной зоны и 25-мильной экономической зоны. Тем самым предполагалось передать в юрисдикцию каждого государства 40 миль. Иран же предложил на выбор либо использовать море совместно по принципу кондоминиума, либо разделить его поровну с предоставлением каждому государству по 20% дна и акватории. Иран не устраивало предложение большинства участников саммита, поскольку по схеме срединной линии он получил бы самую меньшую и, по некоторым оценкам, не особенно богатую углеводородными ресурсами часть моря. Туркмения же выразила претензии на спорные с Азербайджаном месторождения Азери, Кяпаз и Чираг. Саммит прикаспийских государств в Ашхабаде завершился без принятия итогового документа. Второй саммит прикаспийских государств состоялся в Тегеране (Иран) 16 октября 2007 года. По итогам саммита главы прикаспийских государств согласовали и утвердили декларацию, содержащую 25 пунктов и затрагивающую ключевые вопросы пятистороннего сотрудничества. Данная декларация на время до завершения работы над правовой Конвенцией о статусе Каспийского моря де-факто стала основным проектно-юридическим документом, регламентирующим отношения подписавших ее государств в сфере безопасности.Важным результатом переговоров стало принципиальное решение о том, что Каспийское море объявляется "морем мира" и "все вопросы на море будут решаться прикаспийскими государствами мирными средствами". Стороны подтвердили, что их вооруженные силы не направлены на остальные прикаспийские страны. Они также подчеркнули, "что ни при каких обстоятельствах не позволят использовать свои территории для совершения агрессии или совершения другого военного действия против любой из сторон". Третий каспийский саммит на высшем уровне прошел 18 ноября 2010 года в Баку (Азербайджан). Президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, а также расширенное совместное заявление по итогам встречи. В соглашении оговаривались те области, в которых стороны намерены взаимодействовать, например, борьба с терроризмом, браконьерством, организованной преступностью, контрабандой.Четвертый каспийский саммит на высшем уровне прошел 28-29 сентября 2014 года в Астрахани. По результатам переговоров были подписаны три специализированных отраслевых соглашения по защите биоресурсов, предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также сотрудничеству в сфере гидрометеорологии.Главным же итогом встречи стало политическое заявление глав государств, где они впервые зафиксировали будущие договоренности по статусу Каспия. Лидеры пяти прикаспийских государств договорились о принципах права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям и обратно на основе норм международного права и учитывая интересы сторон транзита. Они также договорились о принципах национального суверенитета каждой из стран над прибрежным морским пространством в пределах 15 миль и 10 "рыболовных" миль.В политическом заявлении также были зафиксированы принципы "разграничения дна и недр Каспийского моря на основе общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации суверенных прав сторон на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр по договоренности сторон".Пятый саммит прикаспийских государств прошел 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). По итогам саммита главы государств приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и подписали пакет межправительственных документов. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря закрепила за прибрежными странами исключительные права на этот уникальный водоем, его недра и другие ресурсы. Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами. Ожидается, что шестой саммит прикаспийских государств пройдет 29 июня 2022 года в Ашхабаде. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

каспийское море

азербайджан

иран

россия

казахстан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, каспийское море, азербайджан, иран, россия, казахстан