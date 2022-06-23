https://ria.ru/20220623/putin-1797547786.html

Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств

Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств - РИА Новости, 23.06.2022

Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:06

2022-06-23T13:06

2022-06-23T15:55

политика

владимир путин

ашхабад

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Саммит Прикаспийских государств пройдет в Ашхабаде 29 июня."Планирует", - заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин очно принять участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.Песков добавил, что в Кремле сообщат, если на полях саммита будут запланированы двусторонние встречи.

https://ria.ru/20220622/lavrov-1797233843.html

ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, ашхабад