https://ria.ru/20220623/putin-1797547786.html
Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств
Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств - РИА Новости, 23.06.2022
Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств
Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:06
2022-06-23T13:06
2022-06-23T15:55
политика
владимир путин
ашхабад
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Саммит Прикаспийских государств пройдет в Ашхабаде 29 июня."Планирует", - заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин очно принять участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.Песков добавил, что в Кремле сообщат, если на полях саммита будут запланированы двусторонние встречи.
https://ria.ru/20220622/lavrov-1797233843.html
ашхабад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, ашхабад
13:06 23.06.2022 (обновлено: 15:55 23.06.2022)
Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств
Президент Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Саммит Прикаспийских государств пройдет в Ашхабаде
29 июня.
"Планирует", - заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин очно принять участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.
Песков добавил, что в Кремле сообщат, если на полях саммита будут запланированы двусторонние встречи.